Un tribunal de Turquía ha ordenado el ingreso en prisión de 20 sospechosos por apuestas deportivas en ligas profesionales

Jugadores de la Superliga, entre los detenidos por el escándalo de apuestas futbolísticas en Turquía

Compartir







Un tribunal de Turquía ha ordenado el ingreso en prisión de 20 sospechosos, incluidos varios jugadores de la Superliga de fútbol (la máxima categoría del país), a la espera de que se celebre el juicio correspondiente a la investigación del escándalo sobre apuestas y amaño de partidos destapado en el país.

Así lo recogen fuentes locales como 'Anadolu'. Los fiscales habian ordenado la semana pasada el arresto de 46 personas, entre ellos futbolistas, presidentes de clubes, comentaristas y un árbitro, por supuestas apuestas internas en ligas profesionales de Turquía.

PUEDE INTERESARTE Una mujer surcoreana es condenada a cuatro años de cárcel por chantajear al futbolista Son Heung-min con un embarazo falso

Entre los detenidos y posteriormente encarcelados de esta operación se encuentran Metehan Baltaci, defensor del Galatasaray, y Mert Hakan Yandas, uno de los capitanes del Fenerbahce. Además, también ha ingresado en prisión el expresidente del Adana Demirspor, Murat Sancak.

Los acusados niegan los cargos

Yandas, apuntan fuentes como 'Sabah' y 'Cumhuriyet', ha negado haber apostado en los partidos que se le imputan. Mientras, Sancak ha afirmado que no tenía una cuenta de juego y que no ha realizado ninguna apuesta.

PUEDE INTERESARTE Ronald Araujo emprende un viaje espiritual a Israel para recuperar la confianza y superar los problemas de salud mental

La Federación de Fútbol de Turquía (TFF) suspendió el mes pasado a 149 árbitros y asistentes tras descubrir que los funcionarios de las ligas profesionales estaban apostando en los encuentros. Posteriormente, se procedió a la detención de ocho personas, entre ellas el presidente de un club de primera división, y a la suspensión de 1.024 jugadores de todas las ligas, a los que la federación ha impuesto prohibiciones. Todavía no se ha fijado fecha para la celebración del juicio por el escándalo de las apuestas.