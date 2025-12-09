Ronald Araujo tomó un vuelo desde Barcelona hacia Jerusalén y Tel Aviv este martes para emprender un viaje espiritual en Israel

Ronald Araujo, el central uruguayo del FC Barcelona, ha decidido apartarse temporalmente del ritmo habitual del club para emprender un viaje a Israel fuera de lo común, combinando turismo, espiritualidad y momentos de introspección. La decisión de ausentarse no responde a obligaciones deportivas ni lesiones físicas, sino a la necesidad de recuperar estabilidad emocional tras un periodo especialmente exigente en su vida profesional y personal.

Según diversas fuentes locales, Araujo tomó un vuelo desde Barcelona hacia Jerusalén y Tel Aviv este martes, iniciando un itinerario pensado para la reflexión y la calma. Durante su estancia, combinará visitas a lugares de interés cultural con espacios de oración y meditación, buscando un entorno que le permita recomponerse mentalmente y reencontrar claridad. Su profunda fe ha sido un pilar en esta elección, ofreciendo un soporte fundamental en momentos de tensión, duras críticas y ansiedad.

La pausa llega tras un episodio particularmente delicado como fue su expulsión en el partido de la Champions League contra el Chelsea, donde recibió dos tarjetas amarillas en el primer tiempo, lo que afectó notablemente su estado emocional tras la derrota del equipo por 3-0.

Desde entonces, el futbolista de Rivera ha permanecido alejado de los entrenamientos, lidiando con un cuadro de ansiedad que se venía gestando desde semanas anteriores. Su solicitud de tiempo para recuperarse de sus problemas de salud mental ha sido atendida con total comprensión por parte del cuerpo técnico y la dirección deportiva del Barcelona, encabezada por Deco en las reuniones con sus agentes.

El club ha mostrado un apoyo absoluto hacia el defensor, priorizando su bienestar por encima de lo deportivo. Hansi Flick, en rueda de prensa, subrayó que se trata de un asunto privado, reforzando la voluntad de proteger al jugador durante este momento sensible. La intención es que Araujo retorne únicamente cuando se sienta preparado, con fuerzas renovadas y con la serenidad que siempre ha caracterizado su profesionalidad, manteniendo la confianza del Barcelona en que volverá a ser el jugador comprometido y ejemplar que todos conocen.

Hasta su retiro temporal, Araujo era muy activo en redes sociales, con publicaciones frecuentes, siendo la última registrada el 24 de noviembre, un día antes del partido contra el Chelsea. Ahora, en su viaje a Tierra Santa, encuentra un espacio para reconectar consigo mismo, reflexionar y recuperar equilibrio emocional. El club y sus seguidores esperan que este tiempo de pausa le permita regresar con plena fortaleza, listo para continuar defendiendo el escudo blaugrana con la entrega habitual que lo distingue.