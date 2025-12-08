Gonzalo Barquilla 08 DIC 2025 - 18:41h.

Una mujer surcoreana ha sido condenada a cuatro años de cárcel por chantajear al futbolista Son Heung-min con un embarazo falso

Una mujer surcoreana ha sido condenada a cuatro años de prisión tras ser declarada culpable de chantajear y extorsionar al futbolista Son Heung-min, actual jugador de Los Angeles FC y una de las figuras más destacadas del fútbol asiático. La acusada, identificada por el apellido Yang, exigió 300 millones de wones (unos 204.000 euros) después de enviarle al deportista una ecografía y asegurar que el bebé que esperaba era suyo, un hecho que jamás pudo demostrar.

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando Son aún jugaba en el Tottenham Hotspur. La investigación reveló que Yang presionó al delantero para obtener dinero a cambio de mantener en secreto la supuesta paternidad. El Tribunal Central del Distrito de Seúl determinó que la mujer "mintió deliberadamente" y que ni siquiera había confirmado quién era el padre del bebé, lo que agravó la acusación. Durante el juicio, en parte a puerta cerrada, el futbolista de Chuncheon compareció como testigo, describiendo la situación y su impacto personal.

Yong, un hombre con el que se alió Yang, confesó su participación y fue sentenciado a dos años de cárcel

Las autoridades también confirmaron que Yang no actuó sola. Más adelante se asoció con un hombre identificado como Yong, quien colaboró con ella para intentar sacar aún más dinero al futbolista de 33 años. Juntos reclamaron otros 70 millones de wones, ampliando así el intento de chantaje. Aunque Yang negó los cargos, Yong confesó su participación y fue sentenciado a dos años de prisión.

El futbolista atravesó una fuerte angustia psicológica como consecuencia de la presión

El tribunal destacó que la fama de Son, considerado uno de los jugadores más influyentes de Asia, lo convertía en una víctima especialmente vulnerable frente a este tipo de delitos. Los magistrados señalaron que los acusados se aprovecharon de su popularidad para intentar obtener grandes sumas de dinero y que el futbolista atravesó una fuerte angustia psicológica como consecuencia de la presión.

Yang ya había intentado un chantaje previo a otro hombre antes de dirigirse a Son

Además, la sentencia reveló que Yang ya había intentado un chantaje previo a otro hombre antes de dirigirse a Son. La agencia surcoreana Yonhap había informado meses antes sobre la detención de la pareja. Hoy, a sus 33 años, el delantero continúa su carrera en Los Angeles FC tras una exitosa etapa de 10 años en el Tottenham, ahora con la vista puesta en su futuro deportivo tras cerrar judicialmente uno de los episodios más difíciles de su vida.