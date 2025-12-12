Alberto Rosa 12 DIC 2025 - 19:37h.

El extenista Rafa Nadal ha sido sometido a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona

Rafa Nadal, sobre jugar con Roger Federer: "Si aparece la posibilidad, algo ocurrirá"

El extenista Rafa Nadal ha sido sometido a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana.

La intervención estuvo realizada bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Dr. Vilaro, y practicada por el Dr. Alex Lluch, y consistió en una artroplastia con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.

El propio deportista ha publicado en sus redes sociales el motivo por el que tuvo que pasar por quirófano. "He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto", ha informado, acompañando la publicación con una imagen suya con el brazo en cabestrillo.

El mallorquín ha bromeado con que se perderá el Australia Open. "Me parece que no podré jugar el Australia Open en enero", ha escrito en el post publicado en la red social X. El extenista se pronunciaba hace unos días sobre la posibilidad de que volviera a encontrarse en la tierra batida con su mítico rival suizo, Roger Federer.

"Yo creo que ahora mismo, si eso ocurriera, sería un poquito más hacia adelante. He estado un año sin jugar, necesitaré un tiempo de preparación, pero seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos, de que nos motive un proyecto conjunto y lo pasemos bien y de que se junten una serie de factores que lo hagan posible, algo ocurrirá. Ya hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucederá", señaló a su llegada a la gala de los Premios AS del Deporte.

El balear fue premiado en la gala organizada por el diario deportivo. "Estoy encantado de estar aquí, estoy agradecido del homenaje. Vamos a pasar una noche agradable con muchos otros compañeros que también van a ser premiados. Esperemos que sea una noche divertida y emocionante", deseó.