La 'rutina' de Rafa Nadal tras su retirada y sus sueños aún por cumplir: "A mí no me funciona levantarme cada día sin tener algo que hacer"
El ganador de 22 Grand Slam continúa adaptándose a su día a día lejos de la raqueta y la competición al máximo nivel
Ganador de 22 Grand Slam y dos oros olímpicos, con 92 títulos ATP y proclamado como indiscutible ‘Rey de Roland Garros’, torneo fetiche que conquistó nada más y nada menos que 14 veces, hoy Rafa Nadal lidia todavía con ese día a día que queda cuando, tras tantos años compitiendo al máximo nivel y entregado a la raqueta, afrontas el después de la retirada.
“Es un poco difícil aún de decir cuál es el día a día porque no hay una rutina como había antes. Al final, después de tantos años dedicándome a lo mismo, creo que es un periodo de ir haciendo muchas cosas y también ir entendiendo un poquito qué es lo que realmente me gusta más o me gusta menos”, confiesa hoy, nueve meses después de que en noviembre de 2024 se retirase oficialmente como tenista profesional.
“Creo que la adaptación ha sido buena, ha sido rápida y de momento… pues feliz. Lo que pasa es que aún no he tenido la capacidad de establecer una rutina diaria de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, hoy estamos aquí, después tengo otro evento, mañana tengo reuniones toda la mañana, pero no es un día a día eh fijo”, confiesa en el podcast ‘Con mucho D’, de NDL Pro Healt, entrevistado por Alba Lago, presentadora de Mediaset.
Apuntando a las diferencias con su estructurada rutina deportiva, en la que prácticamente cada día tenía un plan marcado para sus objetivos, entre viajes a un torneo y otro, hoy Nadal es padre de dos hijos, –el último nacido el pasado 7 de agosto–, y, aunque jamás abandonará completamente el mundo del tenis, con todos sus eventos y proyectos, aborda la cotidianidad de cada día de otro modo. “Antes me levantaba con el despertador, ahora tengo un niño que me despierta mucho antes”, bromea.
Rafa Nadal y su entrenamiento tras la retirada
Tras la retirada, el de Manacor explica que ha vuelto a retomar ahora los entrenamientos regulares. “No al tenis, pero bueno, en algún momento volveré a jugar de vez en cuando”, confiesa, explicando que lo que sí está haciendo es “gimnasio tres veces a la semana”.
“Cardio, fuerza y rutinas básicas de cuando jugaba para proteger las rodillas y los hombros. Si lo dejo para última hora, siempre hay excusas. Prefiero empezar el día sabiendo que ya he cumplido”, explica.
En este sentido, respecto a otra parte clave en lo que a entrenamiento y rutina se refiere, el considerado el mejor tenista español de la historia asegura que nunca se ha privado de nada en cuanto a la dieta.
Señalando que fue mejorando mucho en ese aspecto, “especialmente” a mitad de su carrera, trabajando con nutricionistas, asegura que nunca fue “superriguroso para nada”.
“Es un ámbito que tenía un margen de mejora importante y, una vez retirado, pues lo mismo”, cuenta, señalando que se permite algún ‘capricho’ “casi diariamente”.
“A mí me gusta mucho el chocolate. Con leche o cacao puro. Me gusta el de leche, con almendra… con todo lo que pueda ser”, revela, aunque al mismo tiempo matiza que procura regularse.
Por otro lado, respecto a la dieta, señala que los suplementos le ayudan a sentirse bien: “Me dan esa sensación de energía y con las articulaciones es clave”, afirma.
Rafa Nadal y sus sueños por cumplir
Preguntado por los sueños que le quedan por cumplir, Rafa Nadal deja claro que sus metas no se han acabado con su retirada del tenis profesional: “Yo siempre creo que es muy importante tener objetivos en esta vida. Al menos a mí no me funciona levantarme cada día sin tener algo que hacer”, expresa, explicando que aunque puede que haya a quien le vaya bien así, él no puede levantarse “sin tener algo que hacer de responsabilidad”.
“Es importante en esta vida tener objetivos que te permitan después disfrutar del tiempo libre que uno tenga. Yo creo que siempre el esforzarse para conseguir unos objetivos es lo que te da la felicidad. Si uno tiene todo sin necesidad de esforzarse, de alguna manera, terminan sin tener valor esos momentos de ocio”, sostiene.
Por ello, asegura que le gustaría “seguir trabajando, seguir creciendo, seguir aprendiendo”. También más allá del tenis.
“Estoy en un momento de aprender muchas otras cosas que me ilusionan y espero en unos años haber sido capaz de crecer como como persona en todos los sentidos”, sentencia.