La justicia francesa condena al PSG a pagar los salarios que debe a Kylian Mbappé

El tribunal agregó las vacaciones, lo que eleva la cifra final a 61 millones de euros

Ilia Topuria denuncia haber sido amenazado con "infundadas acusaciones de malos tratos": "Solo intento proteger a mis hijos"

El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al París Saint-Germain a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones de euros.

Además del salario y las primas reclamadas por el delantero, valoradas en unos 55 millones, el tribunal agregó las vacaciones, lo que eleva la cifra final a 61 millones, según el cálculo efectuado por los letrados del jugador. El tribunal impuso también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar incluso en el previsible caso de que la recurra.

Además, el club vio como los jueces desestimaban todas sus peticiones, que ascendían a 450 millones de euros al considerar "desleal" el comportamiento de Mbappé, a quien reprochan que conocía su intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024 pero no lo comunicó.

El litigio entre Mbappé y el PSG

Los abogados de Mbappé se mostraron muy satisfechos con la sentencia, aunque les otorgara menos del dinero que reclamaban. "Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido", dijo a la salida del tribunal la abogada del futbolista, Delphine Verheyden.

Frédérique Cassereau, también letrada del jugador, aseguró que sería «elegante» por parte del club no recurrir la sentencia, que consideró «histórica» porque afianza los derechos de los jugadores frente a los clubes. El litigio entre Mbappé y el PSG comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024, al que llegó libre, sin tener que pagar indemnización de traspaso al club francés.

La entidad presidida por Nasser Al Khelaifi no le pagó los últimos tres meses de salario, que consideró que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de contrato que había rubricado en 2026 y que era opcional.

Entonces el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal. Pero el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas.