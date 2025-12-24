Kiko Galván tras su expulsión por imprudencia vial: "Lo que duele es decepcionar"

Claudia Barraso 24 DIC 2025 - 17:39h.

Kiko Galván publica un comunicado donde habla sobre su expulsión del equipo de ciclismo tras su imprudencia vial

Aluvión de críticas al ciclista Kiko Galván tras ser ‘pillado’ en una temeridad con su bicicleta en Barcelona: “Más cabeza y valores en la carretera”

El ciclista Kiko Galván ha anunciado que para su carrera durante un tiempo después de que fuese despedido por ‘Kern Pharma’, debido a su imprudencia. Lo ha hecho con un mensaje sincero, sin excusas y explicando todos los motivos por los que ha tomado esta difícil situación.

Su confesión empezó con un arrepentimiento. “Vergüenza de haber fallado”, dijo. A través de un comunicado que acompañaba varias fotografías suyas, ha querido pedir perdón. “Nunca pensé que el ciclismo lo viera tanta gente. Siempre sería que éramos cuatro locos y ya”. En él describe cómo ha sido su vida desde que le echaron del equipo. “Este año tuve que vender mi coche después de que me echaran del equipo. Salí del concesionario y me fui andando a casa. Ahí entendí lo rápido que puede cambiar todo”.

El deportista fue pillado el pasado mes de octubre cometiendo una auténtica temeridad en Barcelona, encima de su bicicleta por la carretera rebasando los separadores que actuaban como línea continua para delimitar los dos sentidos de la vía. Por estas imágenes recibió un aluvión de críticas por la temeridad que supone invadir el carril contrario. Lo hizo además saltando con su bicicleta, en plena curva y de manera reiterada. El equipo decidió expulsarle ante la viralización del vídeo y la imprudencia vial del ciclista.

Su comunicado

“Desde entonces, entreno vestido de negro, no por estética, sino porque es como me siento y aún así la gente me reconoce, me para, me pregunta. Yo sonrío, pero por dentro me da vergüenza de haber fallado, de haber decepcionado a mis padres, a mi gente, a mi novia, que ha sido la única que me ha sostenido cuando todo se caía. No escribo esto para dar pena ni para justificar nada, un error tiene consecuencias y las estoy pagando. Pido perdón a quien se haya sentido afectado”.

Habla, de la misma manera, de sus sentimientos, de cómo se encuentra desde que se conoció esta noticia. “Dejar la bici no me duele, viví el ciclismo como quise: a tope, con el corazón y sin medias tintas. Lo que duele es sentir que has decepcionado a los tuyos. Eso es lo más duro”. “Hoy no me despido. Solo paro, respiro y sigo adelante, como pueda, pero con los pies en el suelo. Porque la vida no siempre te deja elegir el camino, pero sí cómo lo caminas”.