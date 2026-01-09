Alberto Rosa 09 ENE 2026 - 20:40h.

La jugadora se ha vuelto viral tras difundirse un vídeo en el que la deportista tiene dificultades hasta para sacar

La tenista egipcia Hajar Abdelkader se ha hecho viral rápidamente en redes sociales. La deportista jugó en el ITF W35 de Nairobi (Kenia) pese a demostrar que carecía del nivel necesario para jugar al tenis de manera profesional. Desde el campeonato cuentan que le dieron por error una acreditación.

La tenista egipcia apenas sabía las reglas del tenis por lo que su contrincante, Lorena Shaedel, de Alemania, ganó la primera ronda sin perder ni un punto. Hajar se benefició de una ‘wild car’, una institución en el tenis profesional que permite al campeonato invitar a participar a jugadores.

Se reserva para los invitados algunas plazas, tanto en el cuadro final como en la previa. Estos suelen ser jóvenes tenistas con proyección, tenistas consagrados que por alguna razón no pudieron inscribirse a tiempo, etcétera.

El vídeo de la participación de Abdelkader deja un surrealista momento. La postura para sacar, la dificultad para botar la pelota sin que se le escape o simplemente sus saques o intentos de devoluciones han abochornado a los seguidores del tenis.

Muchos especulan sobre si es su primer encuentro serio que, según la web de la ITF lo es, e incluso si es la primera vez que coge una raqueta de tenis. Pero, lo más sorprendente no es que jugara con este nivel, sino que incluso tuvo momentos brillantes.

En un partido que duró 38 minutos, llegó a acertar tres puntos. Los tres primeros, y quizá últimos, de su carrera profesional, que de momento finaliza aquí. En 2026 no tiene más partidos agendados.