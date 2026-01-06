Iván Sevilla 06 ENE 2026 - 08:00h.

El ciclista David Delgado, de Torredonjimeno, Jaén, se ofrece en X a "equipos de Europa, Asia o América"

David lleva "muchas semanas entrenando duro" tras finalizar su último contrato con el Burgos Burpellet BH

Compartir







JaénAunque el paro haya descendido en 2025, hay muchas personas buscando empleo para este nuevo año. Una de ellas es un ciclista de Jaén que hizo un llamamiento en sus redes sociales para encontrar un equipo.

David Delgado Higueruelo publicó el 31 de diciembre un mensaje en su cuenta de X para pedirle que hiciese su "magia", en una ya popular frase que suele acompañar cualquier tipo de solicitud, a menudo curiosa.

El deportista natural de la localidad de Torredonjimeno se dirigía concretamente a "equipos de Europa, Asia o América que busquen un buen escalador competente en las Grandes Vueltas y carreras por etapas".

Tras haber estado "muchas semanas entrenando duro", según reconocía, continuaba preparándose "hasta el último día del año", tal y como mostraba en otro tuit donde aparecían datos de su recorrido en bicicleta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Precisamente por la provincia jienense, entre su pueblo y el un poco más allá del de Andújar completó pedaleando una distancia de 150 kilómetros. En una superficie con desnivel positivo de 1.847 metros.

"¡No hay vergüenza en buscar trabajo honrado!"

"¡No hay vergüenza en buscar trabajo honrado!", dejaba claro David Delgado en su publicación, donde adjuntaba dos fotografías de él mismo montado en su bici. Vestido con la equipación de su anterior equipo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Fue el Burgos Burpellet BH, que comunicó en noviembre del 2025 que el deportista andaluz no seguiría con ellos en 2026. "Ha sido un fiable gregario y un gran escalador", admitió en un breve anuncio.

Además, el club reconocido en el ciclismo de nuestro país recordó que "en la etapa reina de la Vuelta de Portugal del 2024", el de Torredonjimeno "acarició la victoria en Senhora da Graça".

Después de lanzar su llamamiento, numerosas personas que lo siguen o lo conocen han reaccionado deseándole "mucha suerte" para que más pronto que tarde firme contrato con algún equipo.

"A seguir luchando por tus sueños, campeón"

Uno de esos comentarios recientes ha sido el de Antonio José: "¡Mucho ánimo campeón! Ni se te ocurra tirar la toalla. A seguir luchando por tus sueños". O el de José Alberto: "Te deseo lo mejor, te llegará algo positivo".

"Es un gran ciclista y mejor persona", asegura Manuel por su parte, mientras que Luis dice que es "un currante". "Tendrás tu recompensa, un abrazo", añade dirigiéndose a David.

Jose cree que debe tener "hueco en el pelotón profesional" e Inmaculada lamenta lo "injusto" de que el ciclista jienense se encuentre en tal situación. Ojalá que su petición en redes sociales dé sus frutos.