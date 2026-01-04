Iván Sevilla 04 ENE 2026 - 06:30h.

El 'futring' nace en Sevilla y Huelva como una "solución ante la dificultad para organizar partidos de futbito o fútbol"

"Inclusivo, pueden jugar personas de todas las edades, al requerir escasa condición física", explica Fernando Clavijo

SevillaLos más futboleros ya pueden probar el 'futring' que ha creado un emprendedor sevillano. Este innovador deporte todavía muy incipiente "necesita poca forma física", según asegura Fernando Clavijo.

Tal y como ha detallado a Informativos Telecinco, se juega en un campo de solo 60 metros cuadrados, con 10 metros de largo, seis de ancho y tres de alto. Algo menos que lo que mide una pista de pickleball, un juego que desafía al pádel.

Requiere solamente cuatro participantes, por lo que su nacimiento supone una "solución ante la dificultad para organizar improvisadamente un partido de futbito, o más difícil aún, uno de fútbol". Por ejemplo, por el número de jugadores necesarios.

"Podemos ver a amigos jugar en modo distendido o a profesionales en modo competitivo con la máxima concentración", añade Fernando. Resalta que es una actividad "divertida, social, inclusiva e intergeneracional".

"Nuestras viejas glorias con cierta merma física juegan para recordar sencillamente sus toques de balón", apunta acerca de un deporte que va dirigido a "todas las franjas de edad y población".

También destaca que la ausencia de contacto físico (disputas, entradas, choques, peligrosos cabezazos...) favorece que haya el riesgo "mínimo de lesiones" entre los amantes del balón. Situados a ambos lados de la red.

Útil como herramienta de tecnificación para futbolistas

En su análisis previo a inventar el 'futring', Fernando observó que "millones de futboleros se pasan al pádel al no encontrar compañeros" para seguir jugando al fútbol tradicional.

Precisamente el nuevo deporte sirve como herramienta de tecnificación para quienes "todavía no tienen destreza al tocar la pelota o en la colocación", pero tienen intención de mejorar.

"Ayuda a conseguir un alto número de toques con las piernas, el pecho y la cabeza en poco tiempo", garantizando un promedio de más de 1.200 por hora. Cada jugador puede dar más de 300 entre las distintas partes de su cuerpo.

Además, agiliza el aprendizaje en escuelas y clubes: "Los rebotes en los cristales desarrollan habilidades físicas y mentales relacionadas con la coordinación motora, reflejos, giros, toma de decisiones, precisión e incluso velocidad en el juego".

Las reglas básicas del 'futring'

En cuanto a las reglas del juego, son "muy sencillas". Cada zona de la pista está diseñada con cinco círculos y dos semicírculos, diferenciados por ubicación y tamaño en zonas A, B o C.

Seis puntos equivalen a un juego y cada uno de éstos suma un set. Ganan el partido quienes logren X sets impares, es decir, uno, tres o cinco. Se obtienen dos puntos cuando al ganar la jugada, previamente el balón ha tocado una zona C (la más pequeña) en algún momento.

En el saque inicial (que cuenta con dos oportunidades), la bola debe botar en el círculo A que el jugador tenga enfrente y debe llegar al otro círculo tras pasar la red, cuya altura varía por categorías. Puede rebotar antes en las paredes del campo.

Situándose en cualquier zona B o cayendo en ella el balón tras el golpeo, es posible pasarlo al primer toque. Ninguna parte de nuestro cuerpo puede rebasar esa red e invadir el lado contrario. El máximo de toques permitidos es de cuatro para quienes se inicien en este deporte.

Dos primeros campos en Rociana del Condado y Coria

De momento, hay solo dos primeros campos ya instalados para disfrutar del 'futring': "Uno en Rociana del Condado (Huelva) y otro en Coria del Río (Sevilla)", nos ha especificado Fernando Clavijo.

Aunque el proyecto contempla "una expansión a ejecutar para llegar a todos los municipios de España en pocos años". El pequeño tamaño de las pistas facilitan su montaje incluso en recintos privados.

Por ejemplo, en "urbanizaciones, hoteles, centros comerciales o centros deportivos", aparte de en espacios públicos de clubes de fútbol, polideportivos y centros educativos.

Con derechos de autor registrados y protegidos para la marca, el diseño y la propiedad intelectual, el 'futring' cuenta hasta con su propio balón oficial. Pretende revolucionar el entretenimiento con la pelota, cautivando a los amantes del fútbol.