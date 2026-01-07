Alberto Rosa 07 ENE 2026 - 18:58h.

Tras retirarse en 2022, esta joven estadounidense vuelve a ponerse los patines con la mirada puesta en los Juegos de Invierno de 2026

Un ciclista de Jaén sin equipo hace un llamamiento para encontrar uno: “¡No hay vergüenza en buscar trabajo!”

Compartir







Alysa Liu se retiró del patinaje artístico con 16 años en abril de 2022. Entonces, ya había cumplido grandes éxitos en su corta carrera. Había ganado una medalla en una competición internacional, consiguiendo el bronce en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de 2022 en Montpellier, Francia.

También representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en 2022. Había viajado por todo el mundo e incluso aparecido en el ‘Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. Una serie de logros que muchos querrían cumplir durante toda su vida. Sin embargo, lo que Liu no había experimentado era nada parecido a una infancia normal. Lo que motivó su decisión de dejar el patinaje hace cuatro años.

PUEDE INTERESARTE El británico Simon Yates se retira del ciclismo profesional

“Empecé a los 5 años y prácticamente no paré hasta los 16. Estudié en casa toda mi vida”, explicó Liu a ‘NBC News’ sobre su decisión de retirarse. “Soy una persona muy sociable. Anhelo la conexión humana. Viví sola durante muchos años, sin familia ni amigos, todo por entrenar”.

Sus primeras vacaciones en 16 años

Además de la conexión, también le faltaba tener el control en muchas decisiones de su trabajo. “Ni siquiera elegía mis propias exhibiciones, la gente me ponía vestidos que no quería usar, literalmente era como una muñeca disfraza y no quería hacerlo, pero sentí que tenía que cumplir con mi deber de ir a los Juegos Olímpicos por mi yo más joven”.

Tras desatar sus patines y salir del dormitorio en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Colorado, Liu finalmente pudo vivir experiencias de la vida que se había perdido. Se tomó una semana libre de entrenamiento por primera vez en su vida. Se fue de vacaciones por primera vez, un viaje a México con amigos y familiares, donde recogió conchas y se lanzó en tirolesa. Sacó su licencia de conducir para poder llevar a sus hermanos a la escuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Liu vivió lo que ella llamaba la "vida normal de adolescente, de hermana mayor" hasta enero de 2024, cuando fue a esquiar al lago Tahoe. Fue durante ese viaje, al llegar a las pistas, que se dio cuenta de cuánto echaba de menos la adrenalina.

Estar en esas pistas fue lo que inspiró a Liu a volver al hielo. Allí anunció su regreso a la competición en marzo de 2024, y ahora, tras una impresionante medalla de oro en el Campeonato Mundial de 2025, tiene la mirada puesta en el oro olímpico.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Y es que se espera que Liu, con 20 años, represente a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. No ha sido seleccionada oficialmente para el equipo de patinaje artístico, aunque el proceso finalizará al final del Campeonato de Estados Unidos, que comienza el miércoles para los atletas sénior.