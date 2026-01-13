El exsnowboarder suizo Ueli Kestenholz, bronce olímpico en Nagano 1998, falleció a los 50 años tras una avalancha en cantón de Valais

El exsnowboarder suizo Ueli Kestenholz, medallista olímpico en los Juegos de Invierno de Nagano 1998, falleció a los 50 años tras verse implicado en una avalancha el pasado domingo. La noticia fue confirmada este martes por la Federación Suiza de Esquí, que lamentó la pérdida de una de las figuras más destacadas del snowboard helvético.

El accidente tuvo lugar en el cantón de Valais, a unos 2.400 metros de altitud, según informó la policía local. En un primer comunicado, las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, aunque detallaron que en la zona se encontraban dos deportistas: un esquiador y un rider. Mientras el primero logró ponerse a salvo, el segundo fue arrastrado por la avalancha, con consecuencias fatales.

Kestenholz alcanzó reconocimiento internacional al conquistar la medalla de bronce en gigante paralelo en Nagano 1998, una cita histórica en la que el snowboard debutó como disciplina olímpica. Su actuación lo situó entre los pioneros de este deporte a nivel mundial y consolidó su nombre en la élite competitiva de finales de los años noventa.

Un destacado palmarés

Tras su éxito olímpico, el suizo continuó ampliando su palmarés con dos medallas de oro en los X-Games, imponiéndose en la modalidad de Boardercross/BoarderX. Su trayectoria deportiva dejó una huella significativa en el snowboard, tanto por sus resultados como por su contribución al desarrollo y popularización de la disciplina.