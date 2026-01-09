La Federación Española de Baloncesto ha expresado sus condolencias recordándola como “la jugadora más determinante de la historia del baloncesto femenino mundial”

Desde hace años sufría distintos problemas físicos que mermaban su movilidad

El mundo del baloncesto está de luto. Uliana Semenova, “la jugadora más determinante de la historia del baloncesto femenino mundial”, tal como la recuerda hoy la Federación Española de Baloncesto (FEB), ha muerto a los 74 años.

Giganta entre gigantes con sus más de 2,10 metros de estatura, la exbaloncestista de Zarasay, Letonia, llevaba años arrastrando distintos problemas físicos, algunos de ellos derivados de su acromegalia; trastorno hormonal que provoca que la glándula pituitaria genere gran cantidad de hormona de crecimiento.

Uliana Semenova, “la chica de oro” del baloncesto

Su muerte ha generado una gran conmoción en el ámbito deportivo y entre todos los que la conocieron o tuvieron la oportunidad de ver su supremacía en la cancha. Con una trayectoria y una huella imborrable, también en España fue reconocida como una de las protagonistas de la tercera promoción del ‘Hall of Fame del Baloncesto Español’ en 2022.

Como recuerda la FEB, Semenova “se erigió como la jugadora más determinante del baloncesto europeo y mundial” y fue muy pronto cuando lo dejó patente a través de un laureado palmarés.

Tanto con su club, el Daugawa de Riga, como con la selección de la Unión Soviética, “con los que entre 1966 y 1987 protagonizó un dominio sin precedentes”, como apunta la FEB en un comunicado, su camino estuvo marcado por el éxito deportivo.

Con su equipo ganó 15 títulos de la Liga soviética, 11 de Copas de Europa y una Copa Ronchetti (1987). Además, con la selección de la URSS logró dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, otras tres en los Mundiales y 10 en los Eurobasket.

“Durante las 18 temporadas en que participó en competiciones internacionales, su equipo no perdió ni un solo partido oficial”, recuerda la Federación Española de Baloncesto, haciéndose eco de sus logros.

“Ya al final de su carrera, ya arrastrando una artrosis de tobillo, la temporada 1987-88 la jugó en España en las filas del Tintoretto de Getafe, al que hizo subcampeón de Liga y donde dejó un gratísimo recuerdo entre sus compañeras y rivales”, recuerda en su comunicado la FEB, que ha querido “hacer llegar, en nombre de todo el baloncesto español, su más sentido pésame a familiares y amigos de Uliana Semenova, así como a la Federación de Letonia”.

Luto por la muerte de la giganta Uliana Semenova

El propio presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, ha lamentado la muerte de la exbaloncestista a través de las redes sociales, desde donde ha expresado sus condolencias: “Letonia ha sufrido otra gran pérdida: el fallecimiento de la leyenda del deporte Uliana Semenova. La chica de oro del baloncesto olímpico, mundial y europeo, una persona muy cálida y comprensiva. Nuestro más sentido pésame a la familia, colegas y aficionados de Uliana”, ha escrito.

En sus últimos años, y debido a los problemas de movilidad que sufría, enfrentó distintas operaciones y tuvo problemas económicos, derivados, entre otros, de las normas soviéticas que le impedían gestionar libremente su patrimonio y el ahorro. Tanto fue así que, apenas hace tres años, como informa El Mundo, exjugadoras del Club Clemont Université llegaron a organizar una campaña de recogida de fondos para ayudar a quien un día fue su rival.

En esa campaña, que recordaba su baja pensión y su necesidad de pagar un alto coste para acondicionar su piso y conseguir una prótesis, participaron distintas excompañeras suyas, hoy conmocionadas por la pérdida.