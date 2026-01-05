Muere un futbolista de 15 años tras caer a un pozo huyendo de unos perros en Marrakech

Alberto Rosa 05 ENE 2026 - 20:31h.

Youssef Khacroub, promesa del fútbol francés, se encontraba de vacaciones familiares cuando sufrió el incidente

Muere Callum McVeigh, la joven promesa del fútbol norirlandés de 23 años en un trágico accidente en Nochebuena

Compartir







El mundo del fútbol base francés está de luto. Youssef Khacroub, una joven promesa de 15 años del FC Mougins murió la pasada nochevieja en Marrakech tras caer a un pozo de 50 metros de profundidad.

Youssef, que se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares, había salido a correr por las inmediaciones del complejo Marrakech Golf City, en la zona de la residencia Le Sapphire, en la tarde del 31 de diciembre.

Según el desgarrador testimonio de su padre, recogido por ‘El Periódico de Ceuta’, el joven, que padecía una fobia intensa a los perros, fue perseguido por una jauría. En su intento por escapar en mitad de la noche, Youssef no pudo ver un pozo de construcción que carecía de señalización y protección, precipitándose al vacío.

La familia ha denunciado la negligencia de los responsables del área residencial y de las obras. El padre del joven ha calificado lo sucedido como “inaceptable” y totalmente evitable. El fútbol francés ha mostrado su luto por la muerte del joven. El FC Mougins, donde jugaba Youssef ha expresado su profunda consternación por el suceso. Sus compañeros y entrenadores le describen como un deportista ejemplar que tenía un futuro brillante por delante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Más allá del jugador, queremos saludar especialmente al adolescente: un chico encantador y entrañable, apreciado por todos, cuya presencia importaba diariamente. Su sonrisa, bondad y espíritu permanecerán grabados en la memoria del FC Mougins", han señalado desde el club.

"Entrenado a una edad temprana - de U6 a U7 en el Stade Laurentin (Saint-Laurent-du-Var), luego de U8 a U13 en OGC Niza - Yousri se unió al FC Mougins en U14 durante la temporada 2023. Este año vivió su tercera temporada bajo nuestros colores. Había podido encontrar todo su lugar, establecer fuertes conexiones con sus compañeros de equipo, y ganar la estima de sus educadores y de toda la gente que lo acompañaba", han añadido. En Francia, el caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los turistas en zonas en desarrollo y la responsabilidad de las empresas constructoras.