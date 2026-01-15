El Albacete Balompié vence al Real Madrid y lo deja fuera de la Copa del Rey en el tiempo de descuento

El Albacete Balompié celebra su victoria frente al Real Madrid, que queda eliminado de la Copa del Rey en una noche en el que el equipo manchego demostró que, en esta competición, cualquier rival es grande.

Nada más consumarse la victoria, la euforia se trasladó al corazón de Albacete. Cientos de aficionados se concentraron en la avenida de España y en la emblemática fuente del Parque, lugar habitual de las celebraciones del albacetismo.

Un triunfo que pasa a la historia

Ni una plantilla estelar, ni un nuevo entrenador, ni un gol de Gonzalo en el minuto 90 que igualó el marcador, logró aplacar a un Albacete que no se rindió ante el equipo blanco y consiguió anotar un tercer tanto poco antes del pitido final.

Este triunfo ha hecho historia en el club, que llevaba 20 años sin enfrentarse al Real Madrid, dejando en el Carlos Belmonte a unos jugadores y afición que celebran, desde su segunda división, haber derrotado 3-2 al equipo de Arbeloa.

Por las calles cánticos, banderas, bufandas al viento y el estruendo de petardos, acompañaron una celebración espontánea y llena de alegría. La ciudad, que ya se mostraba volcada con su equipo desde la previa, festejó un triunfo complicado y reñido, ante uno de los gigantes del fútbol mundial.

Esta victoria significa mucho más que el hecho de avanzar dentro de la competición, también consigue que una ciudad entera se una en la celebración de una victoria que, aunque parecía improbable, se ha hecho realidad.