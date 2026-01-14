Redacción Euskadi 14 ENE 2026 - 13:14h.

El Lazkao aclara que fue un único aficionado el que profirió gritos racistas y que ya ha hablado con él

San SebastiánEste pasado fin de semana, sobre el césped del campo de fútbol Harizti Handi, en la localidad guipuzcoana de Lazkao, se disputaba un partido de la categoría juvenil entre el Lazkao Kirol Elkartea y la Asociación deportiva Ikasberri de Azpeitia, cuando algunos de los que habían acudido como espectadores desde las gradas profirieron gritos racistas. No es la primera vez que en encuentros deportivos de estas categorías se producen este tipo de fenómeno que también se da en el fútbol profesional.

La Asociación Deportiva Ikasberri no ha tardado en denuncias públicamente el “inaceptable comportamiento racista” ocurrido este pasado domingo. Así, en redes sociales han publicado un comunicado en el que manifiestan que “estos hechos atentan contra los valores que representan el fútbol y la sociedad en general. El racismo no tiene cabida en el deporte, en los estadios ni en nuestra sociedad. El respeto, la igualdad y la diversidad son los fundamentos que defendemos”.

En este sentido, la Asociación Deportiva Ikasberri expresa su solidaridad y apoyo al jugador agredido y, al mismo tiempo, insta a las instituciones y autoridades competentes a investigar debidamente lo sucedido y a tomar las medidas oportunas contra los responsables.

Asimismo, “reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el racismo, la discriminación y todas las formas de discurso de odio, y seguiremos trabajando para que el fútbol sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso para todos. El silencio no es una opción. Siempre actuaremos con firmeza contra el racismo”, concluyen.

También desde el club que jugaba en casa, el Lazkao han lamentado lo ocurrido en el campo de Harizti y se han disculpado "por los insultos hirientes y racistas" ocurridos durante el partido de ayer. Así, han expresado que este tipo de insultos son "inaceptables en nuestro equipo y no se ajustan a nuestros principios".

El Lazkao apunta a que fue uno de los espectadores en la grada quien profirió insultos racistas y según detallan, ya "hemos hablado con él y tomaremos medidas para evitar que se vuelvan a escuchar tales insultos en Hariztin".

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del club guipuzcoano, la Asociación Deportiva Lazkao deja clara su "más enérgica condena y total rechazo" a los insultos racistas que se escucharon ayer en las gradas del Harizti Handi, "así como a los insultos proferidos contra los jugadores del Ikasberri K.E. por la apariencia física de algunos jugadores" del equipo contrario.

Este tipo de comportamiento es "inaceptable" y no tiene cabida en el fútbol ni en nuestra sociedad. Además, puntualizan que "es contrario a los valores que defiende nuestro club: respeto, inclusión, educación y convivencia".

Por lo tanto, "queremos disculparnos clara y directamente con el Ikasberri K.E. y les pedimos que transmitan nuestro mensaje de disculpas a los jugadores afectados". El Lazkao lamenta profundamente lo sucedido y se compromete a actuar con firmeza. Unas disculpas que además de hacer de manera pública, el club ya había transmitido el día anterior en privado al club rival.

Así, añaden "confirmamos que colaboraremos con las autoridades competentes y las autoridades deportivas para evitar que situaciones como esta se repitan"; se comprometen a "reforzar las medidas de concienciación y control en torno a los partidos, dentro del club" y recuerdan a todos los que acudan a Harizti Handi que "deben comportarse con respeto: animar nunca significa insultar, humillar ni discrimina".

Concluyen el manifiesta con un llamamiento a los aficionados del club, familias y socios: "Tolerancia cero ante el racismo y cualquier forma de insulto o discriminación. El silencio o la complicidad también perjudican".