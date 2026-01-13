El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dirigido este martes su primer entrenamiento y ofrece una rueda de prensa
Xabi Alonso se despide del Real Madrid en redes sociales: "No ha salido como nos hubiera gustado"
El Real Madrid anunció este pasado lunes la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y la llegada de Álvaro Arbeloa como su sustituto. El técnico salmantino ha dirigido este martes el primer entrenamiento de la plantilla y ofrecerá durante esta mañana una rueda de prensa.
El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso ya ha podido conversar con el vestuario, incluyendo a jugadores destacados como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Jude Bellingham.
Imágenes del primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa: el importante papel de Pintus
El primer partido de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, este miércoles en Copa del Rey
La trayectoria de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid como técnico
El balance de Xabi Alonso en el Real Madrid
Xabi Alonso se despide del Real Madrid
Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en unos minutos
El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ofrece en breves momentos una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Valdebebas tras dirigir el primer entrenamiento del equipo.
Álvaro Arbeloa y el espíritu de José Mourinho
José Mourinho, entrenador del Benfica y exentrenador del Real Madrid, ha elogiado públicamente a Álvaro Arbeloa, situándolo entre los jugadores más importantes con los que ha trabajado en sus 16 años como entrenador, destacando no solo su calidad deportiva sino también su valía humana. Por su parte, Arbeloa ha hablado con respeto de Mourinho, reconociendo su influencia y asegurando que comparte su filosofía de trabajo basada en la disciplina, la intensidad y el compromiso total con el equipo. Para ambos, la relación fue más que profesional: Arbeloa se convirtió en un referente dentro del vestuario y en un amigo cercano de Mourinho, y ahora traslada esos valores a su etapa como entrenador del primer equipo del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa dirigirá este miércoles su primer partido al frente del Real Madrid, debutando oficialmente en la Copa del Rey contra el Albacete en el Estadio Carlos Belmonte. Tras asumir el banquillo tras la salida de Xabi Alonso, Arbeloa afronta este encuentro como su primera prueba oficial con el primer equipo, con el objetivo de iniciar su etapa con buen pie y dar continuidad al proyecto deportivo del club blanco.
El adiós a Xabi Alonso: muchos jugadores no se han despedido del entrenador tolosarra
La salida de Xabi Alonso del banquillo del Real Madrid no tuvo una respuesta unánime por parte del vestuario, ya que varios futbolistas optaron por el silencio en redes sociales. Vinícius Júnior, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Jude Bellingham, Brahim Díaz —centrado en su participación en la Copa África con Marruecos—, Franco Mastantuono y Endrick no se pronunciaron públicamente tras la destitución del técnico vasco, en contraste con otros compañeros que sí mostraron su agradecimiento y reconocimiento por su labor.
Álvaro Arbeloa: su carrera como jugador
Álvaro Arbeloa desarrolló una carrera como jugador marcada por su progresión constante desde las categorías inferiores hasta el primer equipo del Real Madrid y su experiencia internacional. Comenzó en la cantera del Zaragoza antes de incorporarse al Real Madrid Juvenil A en 2001, avanzando luego por el Real Madrid C y B hasta debutar con el primer equipo. Tras un breve paso por el Deportivo de La Coruña y su traspaso al Liverpool en 2007, regresó al Real Madrid en 2009, donde vivió los años más exitosos de su carrera. Culminó su etapa profesional en el club blanco y cerró su carrera en el West Ham, retirándose en 2018. Durante su trayectoria, Arbeloa se destacó por su solidez defensiva, profesionalidad y liderazgo tanto en España como en Inglaterra.
El palmarés de Álvaro Arbeloa
Álvaro Arbeloa cuenta con un palmarés destacado tanto a nivel de clubes como con la selección española. Con el Real Madrid disputó 238 partidos oficiales entre 2009 y 2016, conquistando dos Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España. Además, con la selección de España fue parte de una época histórica, logrando el Mundial de 2010 en Sudáfrica y las Eurocopas de 2008 y 2012, acumulando un total de 56 internacionalidades. Este palmarés refleja su consistencia y liderazgo, características que ahora traslada a su faceta como entrenador.
La trayectoria de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid como técnico
Álvaro Arbeloa ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid desde 2020, consolidándose como una de las figuras de mayor proyección dentro de la estructura formativa del club. Tras proclamarse campeón de Liga con el Infantil A en la temporada 2020-2021, continuó su progresión al frente del Cadete A en la 2021-2022 y posteriormente del Juvenil A entre 2022 y 2025, etapa en la que logró sus mayores éxitos, destacando el triplete de Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones en la temporada 2022-2023, además del título liguero en la 2024-2025. En junio de 2025 dio el salto al Castilla, al que dirigió antes de asumir el reto de entrenar al primer equipo.
El balance de Xabi Alonso en el Real Madrid
Durante su etapa previa al Real Madrid, Xabi Alonso había forjado una carrera marcada por el ascenso con la Real Sociedad B y los éxitos en el Bayer Leverkusen, antes de llegar al club blanco en junio de 2025.
Como técnico del Real Madrid dirigió 34 partidos oficiales, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas, firmando un porcentaje de victorias cercano al 71 %, con 72 goles a favor y 38 en contra, aunque sin conseguir títulos en las finales que disputó, lo que terminó condicionando su continuidad en el banquillo.
El mensaje de la mujer de Xabi Alonso en apoyo a su marido
Xabi Alonso se despide del Real Madrid
Expectación por la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa
Gran expectación en Valdebebas por la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa.