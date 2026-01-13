Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa en unos minutos

Gonzalo Barquilla 13 ENE 2026 - 12:10h.

El nuevo entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha dirigido este martes su primer entrenamiento y ofrece una rueda de prensa

Xabi Alonso se despide del Real Madrid en redes sociales: "No ha salido como nos hubiera gustado"

El Real Madrid anunció este pasado lunes la destitución de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo y la llegada de Álvaro Arbeloa como su sustituto. El técnico salmantino ha dirigido este martes el primer entrenamiento de la plantilla y ofrecerá durante esta mañana una rueda de prensa.

El nuevo entrenador del Real Madrid en sustitución de Xabi Alonso ya ha podido conversar con el vestuario, incluyendo a jugadores destacados como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior o Jude Bellingham.