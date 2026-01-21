Celia Molina 21 ENE 2026 - 13:50h.

Tras ganar su segundo partido en el OPEN de Australia, el tenista murciano se refirió a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Última hora del accidente de trenes en Adamuz

Compartir







Después de ganar su segundo partido en el Open de Australia, el primer Gran Slam del Año y él único que no ha logrado conquistar a lo largo de su carrera, Carlos Alcaraz ha tenido un bonito gesto con las víctimas del accidente ferroviario registrado en Adamuz. El pasado domingo 18 de enero, a las 19:40 horas de la tarde, una tren Iryo descarriló a la altura de esta localidad, invadiendo el carril contiguo. A pesar de que el maquinista hizo una llamada de emergencia a Atocha donde informaba de la peligrosa situación, 20 segundos después, un ALVIA llegó por el carril invadido, chocando frontalmente contra los vagones traseros del Iryo.

La trágica noticia, que ha sido reproducida por las principales cabeceras de los medios internacionales, ha llegado también a Australia y Alcaraz, después de vencer al alemán Yannick Hanfmann por 7-6(4), 6-3 y 6-2, avanzando con paso firme en el torneo de Melbourne, mandó un mensaje a todos los españoles afectados con su tradicional firma de la victoria sobre el cristal de una de las cámaras que grabaron el partido. "Mucho ánimo con lo que está pasando en España", escribió, con la intención de que se entendiera su aflicción.

PUEDE INTERESARTE Confirman el fallecimiento de Julio Rodríguez, el leonés que viajaba en el tren descarrilado de Adamuz

"Cuando nos enteramos, fue un mal trago para nosotros"

Después, en la rueda de prensa posterior al partido, añadió: "Estamos aquí en Australia, que está en la otra parte del mundo, pero eso no significa que no nos enteremos y no sigamos las noticias que van pasando en España. Obviamente, cuando nos enteramos fue un muy mal trago para nosotros por todo lo que está pasando. Quiero dar mucho apoyo y mucho ánimo a todos los familiares y a todas esas personas que han perdido a un ser querido o a algún familiar en ese trágico accidente. Y que por lo menos también sepan que aunque estemos lejos, seguimos estando al corriente de todo lo que está pasando en España", ha concluido hace apenas unas horas.

Mientras, en España, los operarios han encontrado un nuevo cadáver entre los restos del ALVIA, el tren que quedaba por inspeccionar a fondo, elevando a 43 el número de víctimas que, de momento, se ha cobrado el accidente. Esto hace que coincida ya la cifra de los desaparecidos con las de los cuerpos recuperados de la zona cero del siniestro. Para llevar a cabo este hallazgo, la Guardia Civil ha contado con la ayuda fundamental de dos perros K-9, pertenecientes a la Unidad Cinológica Central (UCC) del cuerpo. Junco y Enzo, especializados en encontrar restos biológicos, han podido ser cruciales en las recuperación de este último pasajero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, éste es el primer gran torneo que Alcaraz juega después de rescindir el contrato del que siempre había sido su entrenador, Juan Carlos Ferrero. En el momento en el que ambos tuvieron que hablar de las condiciones laborales del extenista, no se pusieron de acuerdo, por lo que rompieron definitivamente su relación profesional. En su lugar, (en el banquillo) hemos visto a Samuel López Jareño, que ya formaba parte de su equipo, como entrenador principal del murciano.