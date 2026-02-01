El murciano remonta en la final a Novak Djokovic y conquista el último 'grande' que le faltaba

Carlos Alcaraz se mete en la final del Open de Australia con una épica victoria tras vomitar en pleno partido ante Alexander Zverev: "He tenido que poner el corazón"

MelbourneEl tenista español Carlos Alcaraz ha conquistado el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de superar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3, 7-5), al que le ha negado su 25º 'grande', un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz ha alzado su séptimo título de 'Grand Slam' y ha alcanzado un Olimpo hasta ahora solo accesible para leyendas como Fred Perry, Donald Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer, Rafa Nadal y el propio Djokovic, los únicos capaces hasta ahora de conquistar los cuatro 'grandes' del circuito.

Alcaraz ha superado a Rafa Nadal

Además, el de El Palmar se convierte en el tenista de la Era Abierta más joven en lograrlo, superando a su compatriota Nadal, que lo logró con 24 años y 102 días en el US Open 2010. El Abierto de Australia 2026 se une a sus dos Roland Garros (2024 y 2025), a sus dos Wimbledon (2023 y 2024) y a sus dos US Open (2022 y 2025).

Mientras, Djokovic se queda a las puertas de su 25º 'Grand Slam' en 'su' torneo, el que ha ganado hasta en diez ocasiones. Con ello, el balcánico acumula dos años y medio, desde el US Open 2023, sin levantar un 'grande', aunque con el consuelo de haber completado el 'Golden Slam' en los Juegos Olímpicos de París, después de vencer precisamente a Alcaraz en la final.

Sólo ha perdido una

Ahora, con siete 'Grand Slams' iguala al estadounidense John McEnroe y al sueco Mats Wilander, mientras que, a modo de comparación, Nadal alcanzó esa cifra algo más joven, también con 22 años, pero casi recién cumplidos cuando lo hizo en la recordada final de Wimbledon ante Roger Federer. Los siguientes que tiene por delante son Agassi, el estadounidense Jimmy Connors y el checo Ivan Lendl.

Y en un 'grande' donde no había pasado hasta este año de los cuartos de final, Carlos Alcaraz mantuvo su estadística casi perfecta en finales de 'Grand Slam' ya que de las ocho que ha disputado, sólo ha perdido una, la del año pasado en Wimbledon ante el italiano Jannik Sinner. Con Djokovic, que nunca había perdido en sus anteriores diez finales en Melbourne, mantuvo su pleno ya que había batido al serbio en las dos anteriores entre ambos, en la hierba londinense en 2023 y 2024.