Tras romper su contrato profesional con Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero se ha convertido en el "coach mental" de Ángel Ayora

Juan Carlos Ferrero se pronuncia tras su ruptura con Alcaraz: "No estoy en un momento agradable, ni mucho menos"

Tras su inesperada ruptura con Carlos Alcaraz - por no llegar a una acuerdo en torno a las condiciones del contrato laboral que les unía - Juan Carlos Ferrero ha dado un giro radical a su vida profesional. El extenista, aunque siempre seguirá ligado al deporte con el que se ha ganado la vida, se ha convertido, ya de forma oficial, en el nuevo "coach mental" de Ángel Ayora, el joven golfista español que, a sus 21 años, se ha revelado como una auténtica promesa de esta disciplina.

Como ya ocurrió en el caso de Carlitos, Ferrero utilizará sus grandes habilidades en el ámbito del "control mental" para ayudar a este jugador a alcanzar su máximo potencial, según ha declarado él mismo en una entrevista para Ten Golf: "El golf siempre me ha gustado, lo practico desde el año 2000. Este mundo no me es ajeno para nada y, después de lo de Carlos, creo que es necesario cambiar de aires durante un tiempo. Ahora ayudo a Ángel a nivel mental porque creo que en el golf la cabeza es también algo muy, muy importante y que los jugadores se castigan mucho cuando pegan un mal golpe", ha dicho en el medio especializado.

"No es fácil lo que estoy sintiendo"

Al ser preguntado por los parecidos entre Ángel Ayora y Carlos Alcaraz, dos chicos jóvenes con talento que pueden alcanzar un altísimo nivel deportivo, él ha preferido no hacer comparaciones: "Ángel y Carlos son distintos. Carlos es una persona más extrovertida y son caracteres diferentes, las comparaciones son muy difíciles de hacer, pero sí que diría que, al igual que Carlos, Ayora tiene mucho nivel. Tiene mucho interés en hacerlo todo muy bien y eso es muy bueno para su futuro", ha determinado.

Justo ahora que Carlos está jugando el primer Gran Slam del año - el Open de Australia, el único que todavía no ha logrado conquistar - , la pregunta era obligatoria: ¿Está viendo Ferrero a su expupilo en el torneo? ¿Cómo se siente al respecto?: "Es difícil ver a Carlos competir y a todo tu equipo sentado en la silla. No es fácil lo que sientes. Pero, obviamente, estoy muy contento con su juego, porque está ganando y aún no ha perdido ningún set. Está a un gran nivel. Quiero darle la enhorabuena y que siga a tope”, ha contestado con total sinceridad, cariño y respeto.

Justo hoy, el murciano ha mantenido su condición de 'invictus' en el torneo de Australia, pues De Minaur no ha conseguido ganarle ni un solo set en el partido de cuartos de final en el que se han encontrado. Aunque el australiano ha comenzado la primera manga con fuerza (7-5), Alcaraz ha sacado su mejor tenis, clasificándose para el partido de semifinales, que tendrá lugar al otro lado del mundo el próximo viernes 30 de enero. Durante todo el campeonato, Samuel López, el nuevo entrenador de Carlos, ha mostrado su apoyo el tenista desde la grada, como anteriormente lo hacía Juan Carlos Ferrero.