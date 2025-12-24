Celia Molina 24 DIC 2025 - 12:40h.

Una semana después de la rescisión de su contrato con Alcaraz, Juan Carlos Ferrero ha dado una extensa entrevista en 'Marca'

Las vacaciones en Miami de Carlos Alcaraz: playa privada, golf y partidas de mus con sus amigos de toda la vida

Compartir







Tras siete años de relación profesional y personal y una prometedora carrera que comenzó por la apuesta de Carlos Ferrero sobre el pequeño Alcaraz, a quien vio con un gran potencial para convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia, el murciano anunció la semana pasada el fin de su contrato laboral. Aunque, tras cada gran triunfo, Carlitos - como le gusta que le llamen - se ha lanzado siempre a los brazos de su entrenador, visibilizando una relación sana y fructífera, el equipo del jugador decidió, el pasado 18 de diciembre, rescindir el contrato de Juan Carlos, tras una "serie de desacuerdos" que aún no han sido detallados.

De forma inmediata, el tenista se pronunció a través de sus redes sociales para mostrar la "tristeza" que le provoca esta separación: "Son tantos los recuerdos que me vienen a la cabeza que quedarme solo con uno no sería justo. Me has hecho crecer como deportista, pero sobre todo como persona. Y algo que valoro muchísimo: he disfrutado del proceso. Me quedo con eso, con el camino recorrido juntos. Ahora llegan tiempos de cambio para los dos, nuevas aventuras y nuevos proyectos", decía Alcaraz, sin aclarar tampoco los motivos que habían causado esta inesperada ruptura profesional.

"Si nos hubiéramos sentado a hablar..."

Juan Carlos Ferrero también publicó un post en su cuenta de Instagram pero ahora, ha dado una entrevista en 'Marca' en la que sí ha explicado que sus desacuerdos con Alcaraz tuvieron que ver con la "renovación de las condiciones de su contrato". "Cuando se acaba cada año, se revisan cosas y contratos y, de cara a esta renovación, había cosas en las que no estábamos de acuerdo. Evidentemente, desde el entorno de Carlos ellos piensan en lo mejor para él y, desde el mío, todo lo mejor para mí. En ese aspecto, ha habido ciertos temas en los que no hemos estado de acuerdo y puede que se hubieran arreglado si nos hubiéramos sentado a hablar pero, al final, no lo hicimos y decidimos no seguir", ha dicho el exentrenador de Carlos, que ha sido sustituido por Samu López.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El extenista ha confesado después que él ya tenía diseñada toda la pretemporada con Carlos y en ningún momento pensó que iba a abandonar el equipo: "Creo que el año ha sido muy bueno a nivel de resultados, ha sido espectacular y no hemos tenido peleas en ningún momento. En Turín todos teníamos la idea de que todos íbamos a seguir. Sin embargo, al final, se han separado nuestros caminos y no puedo decir nada negativo de la experiencia con Carlos. Creo que los dos hemos tenido suerte: primero él, por encontrar a una persona que le entrenara y le guiara y luego yo por encontrar a una persona que aprendía a la velocidad de la luz", ha añadido Juan Carlos.

Por último, ha reconocido que está "dolido" pero que, al mismo tiempo, siente que ha hecho "bien sus deberes": "Obviamente no es un momento agradable, es una relación de mucho tiempo y hay mucho sentimiento. Me he dejado el alma en este proyecto. Creo que he invertido muchísimo tiempo, muchísimas ganas, mucho trabajo, y creo que ha sido importante encontrar el equipo y las personas que me dejaran hacerlo. Al final, estoy súper agradecido por algo así. Me quedo con una sensación de tranquilidad, de haber hecho los deberes y espero que piensen un buen trabajo", ha concluido.