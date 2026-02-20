Celia Molina 20 FEB 2026 - 15:53h.

Al no presentarse en la comisaría el martes pasado, sus compañeros de trabajo alertaron rápidamente sobre su sospechosa desaparición

Gracias al rastreo de su teléfono móvil, su cuerpo fue hallado sin vida en un bosque cercano a la iglesia de la localidad costera

Christian Jidayi, exfutbolista profesional de 38 años y, actualmente, agente de la policía provincial de Rávena, fue hallado sin vida en el pinar de Lido Adriano, en Emilia - Romaña, en la noche del martes 17 al miércoles 18 de febrero. Su cuerpo se encontraba muy cerca de la Iglesia de la localidad y "en extrañas circunstancias", tal y como apunta el diario 'The Sun'. Los Caribinieri, que dieron con su cadáver gracias al rastreo de su teléfono móvil, ya han iniciado una investigación para aclarar lo ocurrido.

Jidayi pasó 11 años jugando como futbolista profesional en las ligas italianas, incluyendo una breve etapa en la Serie A con el Novara en la temporada 2011-12. Era un fiable lateral derecho, que también jugó en el Cesena, el Pro Patria y el Forli. Tras retirarse en 2017, se dedicó a la gestión y fue segundo entrenador del San Marino Calcio entre 2017 y 2019. Finalmente, decidió darle un giro radical a su vida y cambiar su carrera futbolística por el servicio a la ciudadanía.

Los Carabinieri han abierto una investigación

El pasado mes de julio aprobó el examen de policía, lo que le permitió incorporarse oficialmente al cuerpo de la Policía Provincial de Rávena. Fueron precisamente sus compañeros de comisaría los que dieron la voz de alarma, cuando el pasado martes Christian no se presentó a su puesto de trabajo. Los agentes llamaron a su familia y estos rápidamente denunciaron su desaparición. Su hermano mayor, William Jidayi, también fue una figura conocida del fútbol de Romaña, ya que jugó durante varias temporadas con el Ravenna.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento, los diferentes equipos en los que jugó se han ido pronunciando en las redes sociales, destacando el mensaje de despedida del Mantova CF: "Hoy, el mundo del fútbol está más tranquilo. Christian Jidayi, quien también vistió la camiseta del Mantova en la temporada 2008-2009, nos ha dejado. Con los colores rojiblancos, demostró compromiso, dedicación y respeto, dejando un recuerdo que aún hoy es fuerte y doloroso. Como aficionados, abrazamos el dolor de su familia, amigos y todos los que lo añoraron. Descansa en paz, Christian. Sinceros pensamientos de toda la comunidad rojiblanca", han dicho.

El equipo Forlí también ha expresado su dolor con un comunicado oficial: "El Forlì Calcio se une con cariño a la familia y a sus seres queridos en este momento de gran dolor, manifestando su cercanía por la prematura muerte de Christian", han añadido. Los Carabinieri están reconstruyendo las últimas horas del exjugador para aclarar las circunstancias de su muerte. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, a la espera de los resultados de la autopsia.