Muere Kara Braxton, la campeona de la WBNA, a los 43 años: la emotiva despedida de su hijo
La campeona de la WBNA Kara Braxton ha fallecido a los 43 años: el emotivo homenaje de su hijo a través de redes sociales
Las lágrimas de la medallista Eileen Gu al enterarse en la sala de prensa de los JJOO de Invierno que su abuela ha fallecido
La WNBA ha informado sobre la muerte de Kara Braxton a través de un post en redes sociales. La campeona del mundo del baloncesto ha fallecido a los 43 años, dejando a sus dos hijos y a su marido, desolados con la noticia.
Aunque los motivos de su muerte no han trascendido, la WNBA anunció su fallecimiento con un post en la red social donde trasmitía el pésame a su familia: “Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de Kara Braxton, dos veces campeona de la WNBA”.
La jugadora debutó un total de 10 temporadas para los Detroit Shock, Tulsa Shock, Phoenix Mercury y New York Liberty. Fue nombrada como ‘Novata del Año’ en la ‘SEC’ en 2002 durante su etapa en la Universidad de Georgia. Años más tarde, fue nombrada como ‘All-Star’ en 2007 dado su increíble potencial sobre el campo, según ha informado el medio 'People'.
La despedida de su hijo en redes sociales
Incluso, fue felicitada por el propio Barack Obama tras ganar el campeonato en 2008 con Detroit Shock. Pero no solo destaca por su increíble carrera como deportista. Kara era madre de dos hijos: Jelani Thurman, quien ganó el campeonato nacional de fútbol americano de Oshio State en 2024 y Jream Jackson. Su marido y su hermana gemela, Kim, lloran la pérdida de la mujer.
Su hijo mayor, el jugador de fútbol americano, ha compartido varias historias en Instagram en honor a su madre. Una de ellas, es un vídeo donde aparece celebrando una de sus victorias acercándose a la grada y abrazando a su madre, quien estaba grabando a su hijo en todo momento. Otra de sus fotografías es una imagen de su madre cogiéndole cuando era tan solo un bebé con la camiseta de baloncesto.