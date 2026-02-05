Redacción Euskadi 05 FEB 2026 - 12:52h.

El deportista de Getxo, padre de dos hijas, falleció víctima de un cáncer a los 46 años

Muere un futbolista de 27 años en pleno partido: se desplomó en el campo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Compartir







BilbaoEl deportista vizcaíno, “figura de élite de la pesca submarina internacional” y vigente campeón de la pesca submarina vasca, Sergio de Julián Arriola, fallecía este pasado 1 de febrero, a los 46 años, víctima de un cáncer. Padre de dos hijas, el de Getxo se proclamó el pasado mayo, por sexta vez, campeón de Euskadi en esta disciplina.

El mundo de la pesca submarina llora su pérdida y los mensajes de despedida y homenaje, a través de las redes sociales, se han sucedido. “Ejemplo de vida y de lucha “, “el más grande”, “único” o el "txapeldun de Arriluce" son algunos de los comentarios que se han publicado en alusión a este deportista vasco, del que aquellos que le conocían recordarán siempre su “amor y pasión por el mar y la pesca submarina”.

PUEDE INTERESARTE Muere un corredor de 30 años tras cruzar la meta de una carrera solidaria en Pulpí, Almería

Cressi, la empresa italiana de material de buceo, pesca submarina, apnea, snorkeling y natación ha recordado en su cuenta de Instagram una emotiva historia protagonizada por el ahora fallecido Sergio de Julián, ocurrida poco después de ganar el Campeonato de España de 2015 en Getxo: “Un niño de 10 años, apasionado por la pesca submarina, consiguió que Sergio le firmase y le dedicase uno de aquellos pósteres, con fotografías suyas, con una frase que hoy cobra un significado especial: 'al futuro campeón'".

PUEDE INTERESARTE Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss: se había casado hace poco más de un mes

Hoy, continúa el escrito, "ese niño tiene 20 años y es una de las promesas más potentes de la pesca submarina vasca, además de un gran amante de Cressi". La firma desvela que, en homenaje a ambos, "consolidamos la esponsorización de aquel niño, por su enorme carga simbólica y por el honor que supone para él entrar en el equipo el mismo día en que Sergio nos abandona físicamente”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Junto a la selección española logro dos títulos mundiales por equipos en 2012 y 2014. Solo un año después, en 2015, se proclamó campeón de España en categoría individual.