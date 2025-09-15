Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss: se había casado hace poco más de un mes

Medi se había casado hacía poco más de un mes

El deportista del Club Atletismo La Serena ha fallecido esta madrugada en un hospital de Marruecos

El atleta Medi Raiss ha fallecido esta madrugada, a los 33 años, en un hospital de Marruecos. Así lo ha dado a conocer esta mañana el Club Atletismo La Serena con el que cosechó grandes logros deportivos en la modalidad de atletismo adaptado. Según explican desde la entidad deportiva, Medi se había casado hacía poco más de un mes y se encontraba realizado diversos trámites en Marruecos, aunque desconocen por el momento la causa concreta del fallecimiento.

"Un joven muy conocido en Villanueva de la Serena, no sólo por los logros deportivos conseguidos a lo largo de su trayectoria en el mundo del atletismo sino también por la gran sonrisa que siempre iluminaba su cara", expresaba la alcaldesa Ana Belén Fernández que añadía que era una persona "afable, buen deportista, buen ciudadano, y que superó las dificultades, consiguiendo, con trabajo, esfuerzo y tesón grandes logros en el mundo del atletismo".

El Club Atletismo La Serena daba a conocer la noticia a través de las redes sociales. "Estamos tristes e incrédulos, nos resulta imposible asimilar esta noticia, una de los atletas más conocidos, genuinos y queridos del deporte villanovense acaba de fallecer. Nunca te olvidaremos, amigo Medi", escribían.

La Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido ha mostrado también sus condolencias "con inmensa tristeza comunicamos el fallecimiento de Medi Raiss, atleta paralímpico que deja una huella imborrable en el deporte y en la vida de quienes lo conocieron. Desde la FEDPC queremos mostrar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros".

El diario Hoy desgrana los triunfos deportivos de Medi Raiss. El pasado mes de abril, se proclamó campeón de Extremadura de atletismo adaptado 200, 800 y 1.500 metros. Ese mismo mes fue bronce nacional con la selección extremeña en el Campeonato de España de Atletismo Adaptado.

Medi Raiss llegó a estar preseleccionado para los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y en su trayectoria deportiva, siempre con el Club Atletismo La Serena, había sido 21 veces Campeón de España, llegando a batir en más de 10 ocasiones diversos récords nacionales. Fue convocado en varias ocasiones por la selección española y también participó en numerosos campeonatos internacionales. Además, en marzo de este año logró la condición de deportista de alto rendimiento.