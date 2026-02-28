Denita Jackson ha sido imputada con cargos por homicidio tras propinarle una puñalada letal a su novio en el pecho

Muere Kara Braxton, la campeona de la WBNA, a los 43 años: la emotiva despedida de su hijo

Compartir







Conmoción en Estados Unidos por el fallecimiento del velocista jamaicano Kevaughn Goldson. El joven de 23 años fue encontrado sin vida en su habitación durante la semana pasada. El corredor fue presuntamente apuñalado por su pareja, según informa 'Runnersworld'.

El velocista jamaicano Kevaughn Goldson fue presuntamente asesinado por su pareja el pasado lunes en su alojamiento en el campus universitario en Misuri (Estados Unidos). Así lo anunciaron los medios estadounidenses como 'TMZ' o 'Fox News'. Su novia, Denita Jackson, también velocista, fue detenida y ha sido imputada con cargos de homicidio.

Goldson empezó a estrangularla durante la discusión, según la versión de Jackson

Denita Jackson ha relatado que su ataque fue un acto en defensa propia. Según su versión, los hechos ocurrieron cuando llegó a la casa de Goldson. El joven estaba encerrado en una habitación con su compañera de piso, con la que Jackson sospechaba que le estaba siendo infiel. Tras conseguir abrir la puerta que estaba cerrada con llave, con una horquilla, Denita Jackson se encontró a su novio tumbado en la cama con su compañera de piso, ambos vestidos.

Según su testimonio, esto desencadenó una gran discusión. Goldson le dio una patada en el vientre y empezó a estrangularla. Ella consiguió sacar un cuchillo de debajo de su cama y le apuñaló en defensa propia antes de llamar a los servicios de emergencia.

La joven ha sido imputada con cargos por homicidio

Denita Jackson ha sido imputada con cargos por homicidio tras propinarle una puñalada letal a su novio en el pecho. Mientras, las autoridades investigan los hechos para esclarecer las causas de lo ocurrido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El atleta Kevaughn Goldson acreditaba un registro personal de 21,30 segundos en los 200 metros y competía para la Universidad de Lincoln, como su novia. La universidad ha emitido un comunicado poco después expresando su enorme conmoción ante "una tragedia de estas dimensiones".