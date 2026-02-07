Muere Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid, a los 86 años

El Real Madrid ha lanzado un comunicado para mostrar su pesar tras el fallecimiento de Manolín Bueno

El exfutbolista Manolín Bueno falleció este sábado, a los 86 años, dejando su reconocimiento como leyenda del Real Madrid y el recuerdo en el Cádiz, tanto jugador como técnico. Fue el 'eterno' suplente del extremo izquierdo internacional, Paco Gento, en el legendario Real Madrid campeón de la quinta y sexta Copas de Europa en los años 60 del pasado siglo.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid", anunció el equipo blanco. El Cádiz también lamentó la pérdida de un Manolín que salió del conjunto cadista rumbo a la capital.

Una de las grandes leyendas del Real Madrid

Nacido en Sevilla, el 5 de febrero de 1940, su primer equipo profesional fue el Cádiz, desde donde dio el salto en la temporada 1959-60 al Real Madrid, club en el que permaneció 12 campañas y con el que consiguió dos títulos de Copa de Europa (1959-60 y 1965-66), ocho Ligas, dos Campeonatos de Copa y una Copa Intercontinental. Posteriormente, Manolín Bueno jugó en el Sevilla en la campaña 1972-73, club en el que se retiró a los 32 años.

En el Madrid se encontró en su puesto con un Paco Gento que le impidió lucir más, aunque su palmarés fue de leyenda durante las 12 temporada de blanco, desde 1959 hasta 1971: dos Copas de Europa, una Copa Intercontinental, ocho Ligas y dos Copas de España.

Tras su retirada como futbolista profesional, Manolín volvió al Cádiz en 1976 para formar parte del equipo técnico, comandado por Enrique Mateos, logrando el primer ascenso a Primera División.