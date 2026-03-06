"El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio"

MadridEl Real Madrid ha sido multado por la UEFA este viernes con 15.000 euros y sancionado con el cierre parcial de una grada del Santiago Bernabéu, aunque se queda en una advertencia, por el "comportamiento discriminatorio" de un aficionado que realizó el saludo nazi en la previa del partido ante el SL Benfica de la vuelta de los 'playoffs' de la Champions, del pasado 25 de febrero.

"El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decide multar al Real Madrid CF con 15 000 euros y ordenar el cierre parcial del estadio (es decir, 500 asientos adyacentes de la tribuna sur inferior) durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA en el que el Real Madrid juegue como local, por el comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados", informó el organismo. Sin embargo, este cierre parcial del estadio madridista "queda suspendido durante un período de prueba de un año, a partir de la fecha de la presente decisión", por lo que en esencia se queda solo en un apercibimiento y advertencia de cara al futuro.

El Real Madrid anunció la expulsión permanente del socio que ha motivado la multa de la UEFA

Concretamente, durante el citado encuentro frente al Benfica durante la fase de playoff para el pase a octavos de final de la Champions League, un aficionado del Real Madrid fue expulsado del Santiago Bernabéu en el inicio del partido por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones, como captaron las cámaras de televisión. El conjunto blanco anunció además que inició la expulsión permanente del socio.

"El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica", dijo el club en un comunicado.

La entidad madridista confirmó que el hombre fue obligado a abandonar su sitio en la grada de inmediato. "Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu", explicó el club en su comunicado.

"El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad", concluyeron en esa nota sobre el incidente en una grada que, antes del partido, mostró el mensaje de 'No al racismo. Respeto' en el inicio, después de que Vinícius Júnior denunciase el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida de los 'playoffs' en Lisboa.