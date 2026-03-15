Redacción Cataluña Europa Press 15 MAR 2026 - 19:54h.

La etíope Fotyen Tesfay ha completado la carrera con un registro de 2:10:53, a solo 57 segundos del récord mundial

Abel Chelangat ha vencido en categoría masculina, mientras que Carolina Robles y Ricardo Rosado han sido campeones de España

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BarcelonaLa atleta Fotyen Tesfay ha logrado este domingo 15 de marzo en la Maratón de Barcelona, que ha reunido a un récord de 32.000 corredores y corredoras en la capital, la segunda mejor marca de la historia en su debut en la distancia.

Mientras que en categoría masculina, el ugandés Abel Chelangat ha vencido. Carolina Robles y Ricardo Rosado se han proclamado campeones de España en la prueba.

Con un registro de 2:10:53, a tan solo 57 segundos del récord mundial, Tesfay, que apostó desde el primer kilómetro por una carrera ambiciosa, se llevó el triunfo en su estreno en los 42,195 kilómetros.

Corrió durante 35 kilómetros a ritmo de récord mundial y pulverizó la anterior plusmarca del circuito barcelonés en nueve minutos. La keniana Joan Jepkosgei finalizó en segunda posición con una marca de 2:18:42.

Y la ganadora de la edición de 2023, la etíope Zeineba Yimer, completó el podio con su registro de 2:18:49. En categoría masculina, Chelangat ganó con un tiempo de 2:05:57 por delante de los kenianos Patrick Kabirech Mosin (2:05:01) y Jonathan Samanayo Korir (2:05:29).

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La sevillana Carolina Robles ganadora del Campeonato de España

La prueba, organizada por RPM Sports y el Ayuntamiento de Barcelona, vivió un nuevo récord histórico de participación con 32.000 participantes y un 63 % de participación extranjera, mientras que la presencia femenina continúa creciendo año tras año.

Ya representa el 25 % del total de inscritos. Se distribuyeron 47 puntos de animación durante el recorrido. Además, dentro de la Zurich Marató se celebró el Campeonato de España, con Carolina Robles campeona en categoría femenina.

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La atleta sevillana partía con el objetivo de lograr la mínima marca para el Campeonato de Europa de Birmingham (2:27:00). Quedó sexta en la clasificación general femenina con un tiempo de 2:24:58.

Se marchó en solitario desde el comienzo, pasando en 1:12:28 el medio maratón, manteniendo un ritmo muy constante en torno a 3:25 por kilómetro. Finalmente, cruzó la meta con la tercera mejor marca de una española, solo por detrás de los 2:24:40 de Esther Navarrete y los 2:24:57 de Meritxell Soler en 2024.

Además, es la segunda mejor debutante española de la historia en la distancia. Fabiana Lafuente, subcampeona de España absoluta de maratón en 2017, finalizó en el segundo puesto (2:36:43), y Esther Ramos, concluyó tercera (2:40:00).

Ricardo Rosado, vencedor en la categoría masculina

Por su parte, en la categoría masculina del mismo Campeonato de España, el extremeño Ricardo Rosado, Premio Reina Sofía en 2023, se llevó el título en una carrera en la que se distanció en el inicio junto a Iraitz Arrospide y Cristian Martínez.

En el kilómetro 20, Rosado se marchó en solitario, manteniendo un ritmo muy regular en torno a 3:06, y paró el crono en 2:13:31. La medalla de plata fue para José Ignacio Giménez (2:14:18) y el bronce, para Cristian Martínez (2:16:19).

En la clasificación por equipos, el C.A. Cárnicas Serrano se proclamó campeón con un crono de 6:55:40, seguido del Atlético Oroel, con 7:11:35, y del Zumeatarra, con 7:18:49.