Audrey Pascual pudo resarcirse en la primera manga de la caída del pasado jueves en el gigante y dominó la prueba

La historia de Audrey Pascual, la joven que ha logrado el oro en los Juegos Paralímpicos de Invierno: "Cuando esquío siento libertad"

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La esquiadora española Audrey Pascual se ha colgado este sábado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) en la prueba de eslalon del esquí alpino para deportistas que compiten sentadas, y suma así su cuarta presea en la cita.

La madrileña, de 21 años y actual subcampeona de esta disciplina, pudo resarcirse en la primera manga de la caída del pasado jueves en el gigante y dominó la prueba al ser la más rápida (43.02) con solo una centésima de renta sobre la china Wenjing Zhang.

Sin embargo, en la segunda manga, que cerraba, solo pudo terminar tercera a 35 centésimas de la ganadora del oro, Zhang, que empleó un tiempo de 1:27.69 para imponerse por delante de la finlandesa Nette Kiviranta. La alemana Anna-Lena Forster se quedó fuera del podio al ser cuarta. Mientras, la otra española en liza, Iraide Rodríguez, rozó el diploma paralímpico al ser novena (1:54.45).

Pascual suma su cuarto metal en los Juegos Paralímpicos

Audrey Pascual suma su cuarto metal en la cita italiana después de conquistar el oro tanto en supergigante como en la combinada y una plata en descenso, y ofrece así la cuarta presea para el medallero español, nutrido exclusivamente de los éxitos de Pascual.

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La esquiadora española ya ganó el 9 de marzo la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España, tras su plata en el descenso del pasado sábado.

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El oro lo consiguió después de un claro dominio de la prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual. La joven ya inauguró el medallero español en estos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, el pasado 8 de marzo durante la prueba de descenso en categoría sentada, en la que logró la plata quedándose a solo cinco centésimas de la alemana Anna-Lena Forster.