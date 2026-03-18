El neerlandés, que llegó a ser internacional con Países Bajos, ha dado un giro a su estrategia en el Tribunal de Apelación de Ámsterdam

Afirma que el suceso tuvo lugar durante una fiesta familiar en Abcoude en julio de 2020, tras acusar a su primo de robar unas joyas familiares

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Quincy Promes, que llegó a estar en las filas del Sevilla FC tras su fichaje en 2018 procedente del Spartak de Moscú, ha confesado que apuñaló a su primo tras una discusión en una fiesta familiar que tuvo lugar en julio de 2020. El delantero, que llegó a ser condenado a un año y medio de prisión por estos hechos, había guardado silencio y se había acogido a su derecho a no declarar durante todo este tiempo, pero ahora, continuando el juicio en el Tribunal de Apelación de Ámsterdam, ha sorprendido reconociendo su acción.

En su declaración, apoyado por los reconocidos abogados que conforman el matrimonio Gert-Jan y Carry Knoops, el exjugador de 34 años, dando un giro a la estrategia que mantuvo, ha reconocido que apuñaló a su primo “con una navaja una vez”, reconociendo así una de las acusaciones que pesaban contra él, y por la que fue condenado tras “causar graves lesiones físicas” a la víctima por apuñalarlo en una rodilla.

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Quincy Promes apuñaló a su primo tras acusarle de robar unas joyas familiares

Según han señalado sus abogados, el futbolista neerlandés “había perdido toda la fe en el sistema judicial” y, por eso, tras sentir que se le estaba tratando como un criminal, lo cual no entendía, se acogió a su derecho a no declarar, manteniendo el silencio todo este tiempo.

Remontándose a los hechos, y según la nueva versión, el suceso tuvo lugar en el marco de una fiesta familiar en Abcoude en julio de 2020. Fue entonces cuando el delantero neerlandés acusó a su primo de robar unas joyas familiares, lo que derivó en una pelea y el posterior apuñalamiento, que su defensa señala que fue en defensa propia y con un estado mental alterado.

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Además, sus abogados, que han apuntado que el futbolista ha estado “recibiendo ayuda psicológica”, inciden en que, tras ser detenido en Dubai, allí pasó miedo al escuchar cómo torturaban a otros presos. Esa situación, han defendido, generó un trauma en Promes, que quería viajar voluntariamente a Países Bajos y que entonces no entendía ni que no le llevasen de vuelta ni que le tratasen como un criminal.

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Por esas razones, han afirmado sus letrados, el exfutbolista del Sevilla “perdió toda la fe” y la confianza en el Estado de derecho, rechazando declarar, algo que ahora ha hecho.

Más allá, el neerlandés también suma una condena de seis años de cárcel al haber sido declarado culpable de un delito de narcotráfico por haber participado en la importación de 1.300 kilos de cocaína, algo ante lo que los abogados subrayan que Promes no tenía ninguna relación. Por eso, está prevista una audiencia de apelación a finales de año.