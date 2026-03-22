El atleta español Mariano García se ha proclamado campeón del mundo en el Mundial de pista cubierta

El relevo español femenino de 4x400 metros avanza a la final del Mundial de pista cubierta

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TorunEl atleta español Mariano García se proclamó campeón del mundo de 1.500 metros al imponerse en la final de este domingo en los Mundiales de pista cubierta que se están disputando en Torun (Polonia), mientras que Mohamed Attaoui se colgó el bronce en la final de los 800 metros.

La 'Moto' García dominó la carrera de principio a fin y dio a España el primer oro del Mundial. Para Mariano García supone su tercer oro internacional, campeón del mundo 'indoor' en 800 metros en 2022 y campeón de Europa de 800 al aire libre el mismo año.

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España suma una nueva medalla

Poco después, España sumó una nueva medalla, la cuarta tras las platas del relevo 4x400 mixto y de Quique Llopis en los 60 metros vallas el sábado, gracias a Attaoui de menos a más, como acostumbra, para colarse en el podio en los últimos 200 metros.

El subcampeón de Europa hace dos años en Roma no pudo dar caza al estadounidense Cooper Lutkenhaus y el belga Eliott Crestan, primero y segundo.

El relevo español femenino de 4x400 metros avanza a la final del Mundial de pista cubierta

Además, el relevo español femenino de 4x400 metros, formado por Ana Prieto, Carmen Avilés, Rocío Arroyo y Daniela Fra, ha avanzado este domingo por tiempos a la final del Campeonato del Mundo en pista cubierta. El cuarteto terminó tercero en una semifinal en la que Prieto, en la primera posta, se situó tercera tras el toque de campana, con Estados Unidos y Portugal por delante. Avilés sostuvo la distancia y cedió el testigo en tercera posición a Arroyo.

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La mediofondista, también destacada cuatrocentista, completó una gran posta (parcial de 52.12), adelantando en la última curva a la británica y entregando a Fra prácticamente a la par que la estadounidense. Fra resistió el ataque final de la británica cruzó tercera la meta.

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El tiempo de 3:29.98 supone la mejor marca de un relevo español en unos Mundiales, mejorando la plusmarca lograda en Sevilla 1991 (3:31.86). La descalificación del equipo checo en la semifinal anterior hizo que el tercer puesto puesto español bastase para acceder a la final. Así, España, que luchará por las medallas a las 20.47 horas, volverá a estar presente en una final mundial 34 años después.

Por su parte, la saltadora donostiarra Irati Mitxelena, que debutaba en un Mundial short track, finalizó en duodécima posición en la final de longitud. Inició su concurso con un salto de 6.43 metros que la situaba novena para registrar a continuación 6.30 y 6.36 metros, siendo décima al final de la tercera ronda de saltos. La mejora de sus rivales dejó sin opciones a la española, que acudía a este Mundial con una mejor marca personal de 6.76 metros.