Muchos se quedaron desconcertados ante este gesto que procede de uno de los memes más populares de los últimos meses

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice descansa en la Nunciatura tras su paseo con el papamóvil por Madrid

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MadridEl papa León XIV imitó con las manos el gesto del 'six-seven' delante de un grupo de jóvenes de Génova que iban acompañados por el padre Roberto Fiscer. Un guiño a los jóvenes que hoy ha repetido durante su recorrido con el papamóvil. Muchos se quedaron desconcertados ante este gesto que, en realidad, procede de uno de los memes más populares de los últimos meses, según informa 'Vanity Fair'.

'Six-seven' es una expresión que no tiene un significado concreto pero que ha acabado conquistando a muchos jóvenes. Se trata de dos números en inglés que se acompañan con un gesto con las manos que recuerda a una balanza, como si estuviesen sopesando dos opciones.

El origen del meme que se hizo viral en redes sociales

Esta expresión se dice desde hace un año, cuando empezó a inundar las redes sociales. Este fenómeno se ha hecho tan viral que se ha convertido en objeto de análisis lingüísticos y debates sobre el 'brainrot', el término con el que se describen los contenidos absurdos que absorben a la generación alfa.

El origen de este meme procede de la canción Doot Doot (67) del rapero de Filadelfia Skrilla, que se hizo viral a finales de 2024 y principios de 2025. El artista repite la expresión de forma constante durante el estribillo y fueron las redes sociales y el baloncesto quienes lo convirtieron en un meme global.

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Los expertos señalan que es una especia de lenguaje secreto generacional

Taylen Kinney, una de las grandes promesas del baloncesto estudiantil en Estados Unidos, empezó a utilizar la expresión en algunos vídeos de TikTok con ese gesto de las manos mientras valoraba una bebida: "Como... un seis... un seis-siete". Desde entonces, todo el mundo empezó a imitarlo.

Los expertos en comunicación señalan que esa falta de significado es parte del éxito del meme. Es una especie de lenguaje secreto generacional: si lo utilizas estás dentro y si no lo entiendes estás fuera. Pero si un adulto empieza a usar esta expresión, el meme deja de ser bueno.