Las primeras informaciones apuntan a que el entrenador se desplomó por un problema cardíaco

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El veterano seleccionador, Mircea Lucescu, se ha desplomado durante el entrenamiento del domingo por la mañana. El entrenador de 80 años tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de Bucarest. Según 'El Comercio', las primeras informaciones indican que sufrió un problema cardíaco.

Lucescu se sentó en una silla tras encontrarse mal mientras se llevaba a cabo el entrenamiento de la selección y dejó de responder durante unos instantes, lo que activó inmediatamente el protocolo médico. Los servicios de emergencia acudieron con rapidez al centro de entrenamiento y, tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el seleccionador fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest.

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Lucescu "había sufrido una arritmia cardíaca grave fuera del entorno hospitalario"

El centro médico informó que Lucescu "había sufrido una arritmia cardíaca grave fuera del entorno hospitalario, aunque su estado es estable". De momento, permanece ingresado bajo supervisión médica, sometiéndose a pruebas diagnósticas y a las intervenciones necesarias para estabilizar el ritmo cardíaco.

Los médicos han decidido mantenerlo hospitalizado para su monitorización y tratamiento especializado, siguiendo los protocolos habituales.

"No me puedo marchar como un cobarde", dijo hace unos días

Este susto llega en un momento complicado para la selección rumana, ya que quedó eliminada de la repesca europea para el Mundial, tras caer ante Turquía (1-0). Lucescu reconoció que había preparado parte de los últimos partidos desde el hospital debido a problemas de salud recientes. Y dijo una frase que ahora resuena con más fuerza: "No me puedo marchar como un cobarde".

La rápida intervención del equipo médico permitió estabilizar rápidamente al entrenador antes de su traslado al hospital, tal y como informa la federación. En el comunicado oficial insistieron en que, aunque su estado es estable, "permanecerá ingresado para someterse a exámenes completos y a un seguimiento médico especializado antes de tomar cualquier decisión sobre su regreso a la actividad".