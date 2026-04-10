El Proyecto FER 2026 presenta 'Basado en sueños reales' con 140 deportistas olímpicos y paralímpicos

El Proyecto FER 2026 presenta 'Basado en sueños reales', una iniciativa que continúa fortaleciendo el crecimiento del deporte de alto nivel

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El Proyecto FER, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso y su presidente, Juan Roig, ha presentado su nueva edición en un acto que ha reunido a deportistas olímpicos y paralímpicos junto a representantes del ámbito deportivo.

La puesta en escena, inspirada en un rodaje cinematográfico y bajo el lema “Basado en sueños reales”, ha servido para poner el foco en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, hilo conductor de una jornada que ha combinado balance, presente y objetivos de futuro.

Una puesta en escena inspirada en el cine

La edición de 2026 reúne a 140 atletas procedentes de Castellón, Valencia y Alicante, distribuidos en las categorías Élite, Promesas y Vivero. Desde su creación en 2013, el programa ha destinado cerca de 11 millones de euros al alto rendimiento, contribuyendo a la progresión de numerosas carreras deportivas y consolidando una estructura estable de apoyo.

Más de 11 millones de euros

Durante el encuentro, los protagonistas han destacado la importancia de estas ayudas para afrontar la preparación diaria, competir con mayores garantías y seguir avanzando en el ámbito internacional, en una iniciativa que continúa fortaleciendo el crecimiento del deporte de alto nivel.