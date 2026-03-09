Audrey Pascual ha ganado este segundo metal para ella y para España, tras su plata en el descenso del pasado sábado 7 de marzo

La deportista, de 21 años, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera

Compartir







La esquiadora española Audrey Pascual ha ganado este lunes 9 de marzo la medalla de oro en la modalidad de supergigante de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), su segundo metal en esta cita para ella y para España, tras su plata en el descenso del pasado sábado.

La madrileña, de tan solo 21 años y que compite en la categoría de deportistas sentadas, ha conseguido proclamarse campeona paralímpica por primera vez en su carrera. El oro lo ha conseguido después de un claro dominio de la prueba, en la que ha tenido que salir de las primeras y tras el error de su gran rival, la alemana Anna-Lena Forster, que se ha salido del trazado cuando ya perdía tiempo con Pascual.

PUEDE INTERESARTE El español Egoitz Bijueska se proclama campeón del mundo de skateboarding con tan solo 15 años en Sao Paulo, Brasil

Una de las grandes favoritas

La joven ya inauguró el medallero español en estos Juegos Paralímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026, el pasado 8 de marzo durante la prueba de descenso en categoría sentada, en la que consiguió la plata quedándose a solo cinco centésimas de la alemana Anna-Lena Forster.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La madrileña, que nació sin tibias por una agenesia bilateral, ha afrontado la prueba de este lunes en una modalidad, súper gigante en silla femenina, en la que ha competido en nueve ocasiones en Copa del Mundo, ganando en seis de ellas y subiendo al podio en dos más, por lo que a estos Juegos Paralímpicos, llegaba considerada como una de las grandes favoritas a optar por el oro.

La prueba de el supergigante en los Juegos Paralímpicos, se trata de una disciplina de esquí alpino de alta velocidad que combina la rapidez del descenso con la realización de giros técnicos precisos. Esta es una de las pruebas más rápidas del programa y técnicamente se sitúa entre el descenso y el eslalon gigante.