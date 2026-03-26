Loida Zabala ha sido ingresada en Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, al encontrarse indispuesta

Loida Zabala, subcampeona de Europa en halterofilia, con un cáncer de pulmón con metástasis: "Espero llegar viva a 2028"

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La halterófila paralímpica Loida Zabala ha sido ingresada en Urgencias del Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, donde fue trasladada tras encontrarse indispuesta y donde llevan tratándola de un cáncer incurable desde octubre de 2023.

Tras realizarle las pruebas pertinentes, la propia deportista ha confirmado que tiene sepsis, una respuesta extrema del cuerpo a una infección y que puede provocar daños en los tejidos, fallos orgánicos o incluso la muerte.

Loida Zabala: "No os preocupéis por mí"

A través de sus redes sociales, la deportista ha declarado que esto "es algo más serio de lo que yo pensaba. No sabemos si me van a tener que intervenir, han pedido los teléfonos por si fallezco", ha explicado con una sonrisa, diciendo que "no os preocupéis por mi" porque, según ha informado "estoy súper animada".

Su intención, de hecho, es hacer las dos conferencias que tenía programadas para el jueves y el viernes desde la UCI, ya que le han dado permiso para hacerlas online. "Paso a paso y ya se verá", añade.

Deporte como salvavidas

Zabala, que hace apenas 17 días se proclamaba subcampeona de Europa de halterofilia paralímpica (-73 kg), mantiene su sueño de "llegar a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028", que serían los sextos de su carrera.

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La extremeña se ha agarrado al deporte como su salvavidas y refugio desde que el 28 de octubre de 2023, en una resonancia craneal, le encontraron varios tumores en el cerebro. Tras las pruebas llegó el diagnóstico definitivo: cáncer de pulmón, nueve masas cerebrales, y en hígado, riñón y vesícula biliar. Estaba en estadio cuatro, que ya es incurable.

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Después del impacto inicial que le provoco esta noticia tanto a ella como a su entorno, decidió exprimir la vida al máximo. Su lema pasó a ser "Quiero vivir, no sobrevivir" y eso es lo que lleva haciendo desde entonces.

Pese a algunas recomendaciones médicas, Zabala ha antepuesto el deporte muchas veces a su propia salud ya que, para ella, hacer deporte es lo que le da la vida.