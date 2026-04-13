Muere el futbolista Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea, de un disparo mortal

Claudia Barraso 13 ABR 2026 - 14:32h.

El futbolista Dominic Frimpong, del Berekum Chelsea, ha fallecido tras recibir un disparo mortal en el asalto al autobús del equipo

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La Asociación Ghanesa de Fútbol (GFA) y el Berekum Chelsea han confirmado la muerte del futbolista Dominic Frimpong debido a un disparo que recibió durante el asalto a mano armada del autobús del equipo. Los jugadores y el equipo del club se encontraban de regreso a casa después del partido de la Liga Premier de Ghana contra el FC Samartex.

El jugador tenía solo 20 años y llevaba a penas cuatro meses con el equipo. Desde el club han expresado su pésame y su tristeza ante la pérdida del joven, pero también han condenado el asesinato a través de un comunicado: “El GFA expresa sus más sinceras condolencias a la familia de los fallecidos, sus compañeros de equipo, personal técnico, dirección, y todos en Berekum Chelsea durante este momento extremadamente difícil”.

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“Este trágico incidente no es sólo una gran pérdida para Berekum Chelsea, sino también para el fútbol de Ghana en su conjunto. Dominic era un joven talento prometedor cuya dedicación y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga”. De la misma manera han informado que tanto el club como la Liga y las autoridades traban coordinadamente para poder esclarecer los hechos.

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Las autoridades investigan los hechos

Las autoridades del país siguen investigando lo ocurrido, pero desde la Liga han instado a tomar medidas contra el responsable o responsables de la muerte del jugador: “La GFA está en constante comunicación con el club y las autoridades correspondientes, incluido el Servicio de Policía de Ghana, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que rodean este lamentable incidente. Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia”.

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Por el momento no hay más información sobre el asalto que se produjo al autobús donde viajaban los jugadores con el equipo tras haber debutado un partido de la Liga. Sin embargo, el vehículo fue inmovilizado y una persona con un arma entró a él y disparó mortalmente al jugador fallecido.