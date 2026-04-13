"Ha trasmitido un espíritu de lucha, de sacrificio, de vender dificultades, de positivismo…", explicaba el entrenador del Sevilla, Luis García Plaza

El llamamiento desesperado de Rosario Flores y Leo, el niño con piel de mariposa: "Que la medicina llegue pronto"

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Leo, el niño de 12 años con ‘piel de mariposa’ que enmudeció al Parlamento Europeo el pasado mes de marzo con su discurso para reivindicar el acceso en España al Vyjuvek, medicamento que ya se utiliza en otros países europeos para tratar las heridas derivadas de la enfermedad, –la epidermólisis bullosa–, se convirtió este fin de semana en uno de los protagonistas también del último partido del Sevilla en LaLiga. ‘SuperLeo’, como le han bautizado desde el conjunto sevillista, no solo pudo compartir charlas y momentos únicos con los jugadores del club, sino que además ejerció como talismán para los andaluces en un complejísimo partido frente al Atlético de Madrid.

Viviendo un momento de los que nunca se olvidan, el pequeño, un gran aficionado del conjunto nervionense, pudo comprobar in situ cómo su equipo conseguía una victoria clave ante los colchoneros para alejarse de los puestos de descenso. En el que era además el debut local de Luis García Plaza como entrenador del Sevilla en el Sánchez Puzjuán, lograron sobreponerse al Atlético del ‘Cholo’ Simeone por 2-1; un triunfo que arroja aire a los andaluces y que celebraron por todo lo alto junto a Leo, que se fundió con los futbolistas en el banquillo primero y en el vestuario después para festejar el triunfo.

Leo, protagonista en la victoria del Sevilla frente al Atlético de Madrid

Antes del esperado partido, el pequeño pudo también visitar primero la ciudad deportiva del club, comprobando sus instalaciones, hablando con los jugadores y el ‘staff’ técnico; un encuentro en el que ‘SuperLeo’ dejó su impronta desde el principio, como explicaba el propio Luis García Plaza en sus declaraciones previas al duelo frente al combinado madrileño.

“Emocionantísimo. Creo que es un chico que ha trasmitido un espíritu de lucha, de sacrificio, de vencer dificultades, de positivismo… Cuando terminó hubo una frase que yo la veo al revés. Dijeron: ‘Para él es un tesoro pasar un rato con los jugadores del Sevilla’. Al revés, para nosotros fue un tesoro pasar un rato con él. Que una persona así te demuestre que todos los días se levanta a luchar una enfermedad, a luchar contra algo, a sobreponerse a algo que la vida le ha dado, que no lo eliges, que te toca y te toca… Para mí fue algo… Ya lo conocía, porque sé que habló en el Parlamento Europeo, si no recuerdo mal… Pero verlo ahí, la verdad que todavía me erizo, fue muy emocionante para mí, de verdad. Y muchas gracias. Darle desde aquí las gracias. El regalo fue nuestro, no para él. Para él estoy seguro de que le gustaría, pero el regalo nos lo hizo él a nosotros”, dijo el entrenador sevillista en esa rueda de prensa, sin saber todavía que todo eso que les transmitió se traduciría también en una gran victoria en el campo.

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El triunfo de los andaluces, de hecho, nació con los jugadores saltando al campo saludando uno a uno a Leo, quien en última instancia entro al césped de la mano del capitán Nemanja Gudelj para posar en la foto previa al inicio del encuentro.

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Después de eso, lo que se vivió sobre el terreno de juego del Sánchez Pizjuán fue un duelo muy igualado en el que, no obstante, el Sevilla golpeó primero con un tanto del delantero nigeriano Akor Adams a los 10 minutos y de penalti; una ventaja que no duraría mucho, porque en el 35’ empataría el Atlético de Madrid con un tanto de Javier Boñar.

Con el partido empatado a 1-1 y ‘SuperLeo’ muy pendiente de todo cuanto acontecía en el campo, los sevillistas volverían a anotar el que sería el gol definitivo: un tanto del propio Nemanja Gudelj al borde del descanso, en su tiempo añadido, y que puso un 2-1 que no se irá a mover en lo que restaba de partido.

Leo, celebrando el triunfo en el vestuario sevillista

En plena euforia por el triunfo, el entrenador Luis García Plaza enfilaba el camino al vestuario bajando unas escaleras tras las cuales se encontraba de nuevo el pequeño, testigo del antes, el durante y el después del duelo ante el Atlético: “¡Mira quién está ahí! ¿Quién está ahí? ¿Cómo estás? Hoy has contribuido en la victoria, ¿eh? Hoy tú has puesto mucho mérito a la victoria” le decía el técnico, justo antes de preguntarle si quería ir con él al vestuario, ante lo que Leo contestaba afirmativamente.

De nuevo entre los jugadores, los sevillistas comenzaban entonces a jalearle mientras ‘SuperLeo’, con el puño en alto, se fundía en las celebraciones del vestuario. “¡Vamos ahí! Gritaba, mientras algunos futbolistas como Juanlu le decían: “¡Vas a tener que venir siempre!”.

“¡Leo, que te he dicho antes del partido! ¿Qué te he dicho? Que vamos a ganar”, le decía Gudelj, mientras ambos se miraban con una amplia sonrisa junto a Lusi García Plaza.

“¡Lo había dicho, lo había dicho!”, le contestaba el pequeño, al que todos jalearon antes de marcharse del vestuario: “¡Vamos Leo! ¡Va por ti, Leo! ¡Vamos! ¡Claro que sí, Leo!”, le gritaban en otro de los momentos más emotivos del encuentro, que fueron compartidos después en las redes sociales a través de los perfiles del Sevilla Fútbol Club.