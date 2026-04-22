El propietario del caballo llevó el caso a los tribunales y cuatro días después de llevarse el bronce en París le ordenaran que entregara todo sobre el caso

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El jinete francés Simón Delestre, bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, está acusado de vender semen congelado de un caballo de élite a espaldas de su dueño. Se trata de un asunto que ha provocado un fuerte revuelo en el mundo de la hípica.

Tal y como informa el medio ‘L’ Equipe’, Daniel Pagès, propietario del animal, asegura que Delestre vendió una dosis de semen congelado “clandestinamente y sin autorización” de Couletto, el caballo adquirido en 2008 por 800.000 euros en parte por su valor semental.

Delestre aconsejó a Pagés en 2011 congelar el semen del caballo para una futura inseminación artificial. Años más tarde se enteró por una página de Facebook que se estaba comercializando el semen de Couletto sin su consentimiento, lo que él sintió como una “traición”.

"Yo le ayudé a crecer y él me engañó durante unos 10 años"

"Yo le ayudé a crecer. Y él me engañó durante unos 10 años. Es terrible. No se puede morder la mano que te da de comer. Va más allá del dinero. No voy a dejar que esto quede impune", asegura Pagés al citado medio francés.

El propio medallista reconoció que vendió algunos servicios de monta porque si no el laboratorio destruiría el semen por falta de pago, aunque explicó que nunca había recibido compensación económica.

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El propietario del animal lo llevó a los tribunales y cuatro días después de llevarse Delestre el bronce en los Juegos de París le ordenaron que entregara todo tipo de datos, facturas y correos relacionados con el caso.