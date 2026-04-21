Muere a los 32 años la exjugadora del Saarbrücken FC, Tamara Mendle, pocos días después de dar a luz a su hijo

La noticia la ha dado el FC Homburg, el actual club de Markus Mendler, pareja de la futbolista

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La exjugadora del Saarbrücken FC, Tamara Mendler, ha muerto a los 32 años "tras una breve pero grave enfermedad" justo unos días después de dar a luz. La noticia la ha dado el FC Homburg, el actual club de Markus Mendler, pareja de Tamara Mendler: "Es con gran consternación y profundo shock que nos hemos enterado de la muerte de la esposa de nuestro jugador Markus Mendler. Tamara Mendler nos dejó demasiado pronto tras una breve enfermedad grave el sábado por la noche".

"Hace solo unos días, le permitieron dar a luz a un hijo sano. Esto hace que esta gran pérdida sea aún más incomprensible y dolorosa, dejándonos a todos sin palabras. En estos tiempos oscuros y difíciles, nuestra más profunda empatía va para Markus, los dos niños y todos los familiares. Las palabras apenas pueden expresar lo que significa tal pérdida. Nuestros pensamientos están contigo, lloramos contigo y te deseamos mucha fuerza en estos momentos difíciles", asegura el club.

"Markus puede estar seguro de nuestro apoyo incondicional", resaltan en el comunicado

El equipo de fútbol le ha dado el pésame a Markus y ha pedido respeto para su familia en estos momentos tan complicados: "Como asociación, nos mantenemos firmemente unidos en este momento: Markus puede estar seguro de nuestro apoyo incondicional. Estamos unidos detrás de él y apoyaremos a él y a su familia en todo lo posible. Pedimos que se respete la privacidad de Markus y su familia en estos momentos difíciles. ¡Descansa en paz!".

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El Saarbrücken FC también ha publicado un comunicado tras la muerte de la futbolista: "Con profunda tristeza, el FC Saarbrücken se ha enterado de la muerte de Tamara Mendler. Tamara fue una parte importante de nuestro equipo femenino durante muchos años y ha dejado una huella duradera en el club con su personalidad. Dentro y fuera del campo, fue una compañera valiosa y un modelo a seguir".

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"En estas horas difíciles, nuestros pensamientos están especialmente con su marido Markus Mendler, que también estaba estrechamente vinculado a nuestro club como jugador, así como a sus hijos, todos familiares y amigos. En nombre de todo el club –la Junta Ejecutiva, la Junta de Supervisión, el Comité Ejecutivo y el Departamento de Mujeres– expresamos nuestras más profundas condolencias", concluye el club.