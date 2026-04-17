La víctima fue trasladada al Hospital 12 de Octubre por el SUMMA 112, donde fue operada de urgencia

Eran compañeros en el instituto y el agresor no tenía nada que ver con el club

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Un adolescente de 15 años, portero del Real Aranjuez, fue apuñalado con un cuchillo de cocina el pasado miércoles 15 de abril por la tarde por otro menor magrebí de 14 años cuando entrenaba con su equipo cadete en la localidad ribereña, en los campos de Enrique Moreno, "Lalo".

El agresor le asestó una cuchillada en el cuello que consiguió parar con su propia mano. La hoja de acero atravesó por completo la palma de la mano de la víctima, que fue trasladada al Hospital 12 de Octubre por el SUMMA 112, donde fue operada de urgencia y ha quedado con varios tendones afectados.

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Se conocían del instituto

El ataque se produjo cuando el guardameta pidió permiso para ir a beber agua al vestuario. Allí le esperaba el otro menor, que le asestó varias puñaladas y luego huyó. La rápida actuación de la Policía Nacional y de la Policía Municipal permitió desplegar un dispositivo de búsqueda en la zona, que incluyó el control de estaciones de transporte.

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Finalmente, el presunto agresor fue localizado y detenido en las inmediaciones de la estación de Cercanías por agentes de la Policía Nacional.

Desde el Real Aranjuez han querido desvincular el incidente del ámbito deportivo, subrayando que el detenido no pertenece a ningún club y que los implicados se conocían fuera del entorno futbolístico. En concreto, acuden al mismo instituto en Aranjuez.

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Un hecho "de gravedad"

En los campos de Enrique Moreno entrenan y compiten numerosos equipos de la localidad. Vecinos y responsables deportivos coinciden en señalar que un episodio de esta gravedad resulta completamente inusual en Aranjuez.

Desde las redes sociales del Real Aranjuez CF han querido comunicar ante esta "bochornosa y lamentable situación" que el club muestra su estos "total apoyo al jugador, deseándole una rápida y pronta recuperación que de nuevo la permita poder vestir nuestra elástica y ponernos a disposición de su familia para cualquier asunto o menester que sea preciso al respecto denunciando, lamentando y condenando con mayúsculas un hecho de esta gravedad y de estas características para decir en voz alta: “NO A LA VIOLENCIA”

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El vicepresidente del club, Luis Durán, afirmó ayer que, tras la agresión, el menor se mostraba más preocupado por la posibilidad de no poder volver a jugar al fútbol que por la gravedad de la herida sufrida.