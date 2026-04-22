El joven corredor recibió la ayuda cuando se encontraba tendido sobre el asfalto

La victoria en la categoría masculina de la prueba fue para el keniano John Korir, que se hizo con su segundo triunfo consecutivo en Boston

Compartir







La Maratón de Boston se convirtió este lunes pasado lunes 20 de abril en algo más que una maratón. Este evento deportivo fue un ejemplo de los valores que transmite el deporte, un ejemplo de humanidad y es que, más allá de la victoria de John Korir batiendo el récord de la prueba, la mirada de todos se la llevaron dos corredores que ayudaron a otro atleta a terminar la prueba.

El gesto, captado por los móviles de los aficionados que seguían la carrera, tuvo lugar después de que un joven corredor se desplomase sobre el asfalto, sin más fuerzas para seguir corriendo.

PUEDE INTERESARTE El escándalo que puede reventar la serie A: unos 50 jugadores implicados en fiestas con prostitutas y gas de la risa tras los partidos

Un gesto de compañerismo

Las imágenes muestran cómo, durante varios segundos, son muchos los participantes que pasan de largo. Sin embargo, pronto llega un atleta que decide detenerse para ayudar a levantarse al joven, con algo de dificultad. Es en ese momento cuando otro corredor se acerca a la escena y, entre los dos, cargan en sus hombros al desfallecido corredor para seguir corriendo.

PUEDE INTERESARTE Detenidos dos aficionados de la Real por lanzar bengalas en la A-66 tras la final de Copa

La victoria en la categoría masculina de la prueba fue para el keniano John Korir, que se hizo con su segundo triunfo consecutivo en Boston y rompió el récord de la prueba al cruzar la meta en 2 horas un minuto y 52 segundos, bajando en 70 segundos la marca anterior, vigente desde hacía 15 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Completaron el podio masculino este lunes en Boston el tanzano Alphonce Felix Simbu y el keniano Benson Kipruto, que entraron prácticamente juntos a meta tiempos de 2h02:47 y 2h02:50.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras, en la categoría femenina, fue la también la keniana Sharon Lokedi la que se hizo con el triunfo ganó por segundo año consecutivo, con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 51 segundos, 89 segundos más lento que el récord que ella misma estableció el año pasado con 2h17:22.