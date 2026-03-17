El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Google Maps va a ahorrar tiempo en las búsquedas de los usuarios, que ya no tendrán que revisar multitud de establecimientos y reseñas

Cómo descubrir rincones secretos con Google Maps: el truco del zoom y las valoraciones que pocos usan

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Google Maps celebra sus 21 años abriéndose a la Inteligencia Artificial. En su reciente actualización, el popular navegador en ruta dialogará con los conductores de forma natural ayudando a elegir el mejor camino, así como qué hacer durante el recorrido o una vez llegados a nuestro destino final. Desde la tecnológica aseguran que se trata de "la mayor actualización de navegación en más de una década".

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Esto se debe a la incorporación de 'Pregunta a Maps' ('Ask Maps'), una nueva función que permite buscar lugares concretos a través de preguntas formuladas en un formato conversacional, lo que amplía la forma de expresar las cuestiones.

Así funciona 'Ask Maps' ('Pregúntale a Maps')

De esta forma, la IA en el servicio de navegación de Google va a ahorrar tiempo en las búsquedas de los usuarios, que ya no tendrán que revisar multitud de establecimientos y reseñas para encontrar la información que necesitan.

Miriam Daniel, vicepresidenta y directora general de Google Maps, pone ejemplos de esta nueva función avanzada potenciada por la IA: "Ahora puedes preguntar cosas como: ‘Mi teléfono se está quedando sin batería, ¿dónde puedo cargarlo sin tener que hacer una larga fila para un café?’ o ‘¿Hay alguna pista de tenis pública con luces donde pueda jugar esta noche?’. Antes, encontrar esta información implicaba mucha investigación y revisar reseñas. Ahora, puedes simplemente pulsar el botón ‘Ask Maps’ y obtener respuestas a tus preguntas de forma conversacional, con un mapa personalizado que te ayudará a visualizar tus opciones", anota Daniel.

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Después de hacer la pregunta, los usuarios recibirán "indicaciones claras, tiempo estimado de llegada y consejos de expertos", que se basan en las reseñas del lugar. Esta herramienta, ya está disponible en Estados Unidos y la India para dispositivos iOS y Android, y "próximamente" estará disponible también para ordenadores.

Navegación inmersiva y 3D

Google Maps también trae una nueva experiencia de conducción con la nueva 'navegación inmersiva', que ofrece indicaciones de ruta de manera más realistas sobre un mapa tridimensional, con información actualizada.

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Esta actualización visual está impulsada por Gemini, que utiliza imágenes reales y actualizadas de Street View y fotos aéreas para generar un mapa más inmersivo, en el que también se ha añadido un zoom inteligente.

Google Maps también informará sobre las desventajas de las rutas alternativas, por ejemplo, si llevan más tiempo aunque tengan menos tráfico, e indicará en tiempo real las incidencias que surjan en el camino a partir de las contribuciones de la comunidad de colaboradores.

Por último, Google presentó también ‘Groundsource’, una metodología basada en IA diseñada para mejorar la resiliencia ante desastres naturales. La navegación inmersiva está disponible desde este jueves en Estados Unidos. Google ha indicado que se ampliará en los próximos meses a dispositivos iOS y Android elegibles, CarPlay, Android Auto y automóviles con Google integrado.

El vicepresidente de Investigación de la firma, Yossi Matias, informó en un comunicado de que han utilizado Gemini para analizar décadas de informes públicos y crear un registro histórico de 2,6 millones de inundaciones en 150 países.

Este conjunto de datos ha permitido entrenar un modelo capaz de predecir inundaciones repentinas en zonas urbanas con hasta 24 horas de antelación.