Siete personas serán juzgadas por homicidio doloso tras anularse el primer juicio.

Un audio desvela que un médico intentó manipular el historial clínico de Diego Armando Maradona para salir indemne

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Este martes ha comenzado un nuevo juicio por la muerte del mito Diego Armando Maradona, que falleció a los 60 años tras sufrir una insuficiencia cardíaca. El primer juicio, previsto para mayo de 2025, se anuló después de que uno de los tres jueces del caso, Julieta Makintach, destituida, supuestamente, permitiera la filmación no autorizada en la sala del tribunal para el documental Justicia Divina.

El equipo médico de Maradona está acusado de no haberle brindado la atención médica adecuada, y siete personas serán juzgadas por homicidio doloso. Niegan los cargos. De ser declarados culpables, se enfrentan a penas de entre ocho y veinticinco años de prisión.

Los investigadores califican el caso como homicidio involuntario, porque afirmaron que los acusados eran conscientes de la gravedad del estado de salud de Maradona, pero no tomaron las medidas necesarias para salvarlo despues de que el astro fuera a su casa a recuperarse tras operarse de un coágulo de sangre en el cerebro. De hecho, un panel de expertos ha señalado que el tratamiento que recibió en su domicilio fue "deficiente e imprudente". Cerca de 100 testigo, incluidas las hijas de Maradona, van a desfilar en un juicio dure hasta julio

Quiénes son los siete acusados

Leopoldo Luque: era el médico personal de Maradona y fue quien solicitó externalizarle tras la operación del coágulo en la cabeza. Se le acusa de haber falsificado la firma del futbolista en una historia clínica y de no haber prestado atención a los síntomas de insuficiencia cardíaca que presentó el futbolista.

Agustina Cosachov: la psiquiatra está imputada por haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle a Maradona. La Fiscalía la acusa de no regular la ingesta de la medicación de forma personal dejando las responsabilidad exclusiva en Maradona.

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Ricardo Almirón: el enfermero, que se encuentra acusado de no cuidar a Maradona. Argumenta que los médicos dijeron que no le molestara.

Pedro Pablo Di Spagna: el médico está acusado de no controlar el estado de salud del astro argentino. Solo le visitó dos veces mientras estuvo en su casa y aunque en una de esas visitas pidió que le hicieran una serie de pruebas no se preocupó realmente de que se realizaran.

Carlos Ángel Díaz: Acusado de negligencia en el tratamiento de adicciones, solicitó declarar en mayo de 2025 para desvincularse, alegando que no influyó en el desenlace y cuestionando el entorno del paciente donde echó en falta a la familia del deportista.

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Nancy Edith Forlini: La médica de Swiss Medical era la encargada de coordinar la internación domiciliaria de Maradona, conformando el equipo médico que se ocupó de cuidar la salud del exjugador. En un escrito, Forlini acusó a Luque y Cosachov de ser quienes tomaban las decisiones sobre los tratamientos.

Mariano Perroni: el jefe de los enfermeros Almirón y Madrid, se encargaba de coordinar las tareas a los dos profesionales imputados. Para los fiscales, escribió información que no coincidía con “el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía”.

La enfermera Gisela Madrid, la octava acusada, será sometida a un juicio por jurados, que aún no tiene fecha.