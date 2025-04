Concretamente, una reveladora grabación recoge cómo uno de los médicos imputados instaba a otro a modificar la histórica clínica del exfutbolista para no ser legalmente responsable por la decisión de la internación domiciliaria.

Sobre esto último, en sus declaraciones, tanto las hijas de Maradona como su expareja, Verónica Ojeda, han denunciado que dicha internación domiciliaria no fue “nunca” lo que los médicos les prometieron, señalando que su médico de cabecera, Leopoldo Luque , les aseguró que la vivienda en la que el astro argentino fue internado iba a contar tanto con equipamiento como personal similar al de una clínica media. Eso, como declaró la pasada semana Dalma Maradona, la primera de las dos hijas que el futbolista tuvo con Claudia Vilafañe, “ nunca sucedió ”.

Literalmente, en ese mensaje señala: “Esta psiquiatra me tiró algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podes escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera’, como para quedar vos protegido legalmente ”.

“Entonces, ella me sugirió, –y la verdad que yo respeto mucho en esto la postura de ella–, que legalmente nos convenía a nosotros, que en realidad es verdad, hacer una última evaluación diciendo que la familia, digamos, frente a las distintas opciones terapéuticas, es quien, comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria, porque legalmente nosotros a sí estamos más cubiertos ”, añadió.

“Discutimos las tres opciones, no nos parecía tan mal porque nos prometieron lo mismo (en la internación domiciliaria) que en la Clínica Olivos, y nunca pasó . Nos engañaron de la manera más cruel”, señaló al respecto Dalma Maradona, que en su declaración, rompiendo a llorar, denunció además que las condiciones de la vivienda en que se hallaba internado su padre eran “ horribles ” y que, en sus últimos momentos, sufrió un “maltrato”.

“El lugar era un asco, había olor a pis, la cama que tenía era un asco. Había un inodoro portátil, estaba ese panel que habían puesto en las ventanas para que no hubiera luz, y una puerta corrediza. La habitación era horrible”. “No había baño cerca y la cocina era un asco. No me consta que hubiera habido una persona que se encargara de la limpieza”, señaló.