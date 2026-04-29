Nueva cita con la velocidad en Telecinco, Be Mad y Mediaset Infinity

Mediaset España vuelve a emitir en abierto una de las citas más esperadas de la competición de motociclismo

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Nueva cita con la velocidad en Telecinco, Be Mad y Mediaset Infinity. Del 15 al 17 de mayo Mediaset España vuelve a traer en abierto la competición de MotoGP con el esperado Gran Premio de Catalunya.

Tras la emisión del GP de Jerez y como parte del acuerdo alcanzado con DAZN, titular de los derechos de Fórmula 1 y MotoGP Sports Entertainment Group, esta casa vuelve a traer el rugido del motociclismo a su parrilla.

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El GP de Catalunya, del 15 al 17 de mayo en Telecinco, Be Mad y Mediaset Infinity

Reforzando su compromiso con la difusión del deporte en abierto y con la cobertura de grandes acontecimientos de motor, facilitando el acceso a los espectadores a una de las citas más esperadas de la temporada, la audiencia podrá disfrutar a través de Telecinco, Be Mad y Mediaset Infinity de la emisión del Gran Premio de Catalunya de MotoGP.

Los pilotos llegarán a la prueba tras hacer parada primero el 10 de mayo en el Autódromo de Bugatti, en Francia, donde calentarán motores antes de la cita catalana, cuya carrera arrancará el domingo 17 de mayo a las 14:00 horas.

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Para la ocasión, se espera una emocionante jornada con los españoles pugnando por un liderato que en estos momentos ostenta el italiano Marco Bezzecchi con 101 puntos, seguido de Jorge Martín (90) y Pedro Acosta (66), con un Marc Márquez (57 puntos) que lucha por entrar en el podio y que salió de Jérez sin poder sumar tras una nueva caída.