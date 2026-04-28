Diseñado especialmente para la causa y con referencias a su hijo Luca, el objetivo era honrar su memoria y recaudar fondos para la investigación contra el cáncer

El récord de la maratón de Londres: Sabastian Sawe bajó de las dos horas tras 20 controles antidopaje y con unas zapatillas de 500 euros

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Sylvain Guintoli, piloto francés de motociclismo, comentarista de MotoGP y campeón de Superbike en 2014, se ha convertido en otro de los protagonistas de la maratón de Londres por su emotivo y significativo homenaje a su hijo Luca, quien falleció a los seis años en 2025 debido a un cáncer.

Si la última edición de la prueba se convirtió en una de las más celebres por ser la que vivió el momento en que por primera vez un humano, – Sabastian Kimaru Sawe–, rompía oficialmente y en competición la barrera de completar los 42,195 kilómetros de una maratón en menos de dos horas, con un tiempo de 1:59:30, la actuación de Sylvain Guintoli también ha protagonizado portadas por la carga emocional de su gesta.

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El homenaje de piloto Sylvain Guintoli a su hijo, una causa solidaria contra el cáncer infantil

Con un atuendo completamente atípico entre los corredores de una maratón, el piloto francés completó la prueba con un mono de motociclismo que estaba además especialmente diseñado para la ocasión y que presentó previamente junto al laureado piloto español Marc Marquez justo antes del GP de Tailandia.

Con gráficos inspirados en el popular erizo azul ‘Sonic Hedgehog’, –el que era el personaje favorito de su hijo Luca–, el mono hacía referencias al nombre del pequeño, así como a la organización benéfica que impulsa y apoya la familia para dar mayor visibilidad al cáncer infantil y la necesidad de promover la investigación frente a la enfermedad.

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Con ese propósito, precisamente, es con el que Guintoli corrió la maratón de Londres: no solo para recordar a su hijo Luca, sino además para lograr impacto y recaudar fondos frente al cáncer de la mano de PASIC - Cancer Support for Children and Young People, la organización en la que participa y que abanderó durante los 42,195 kilómetros que duró la prueba.

Poniendo su aportación para ayudar a todos esos niños y todas esas familias sacudidas por el cáncer, logró recaudar más de 158.000 euros para la organización benéfica, a la cual ha contribuido en todo este tiempo con otros eventos a los que se han sumado distintos pilotos, y también de MotoGP.

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Sylvain Guintoli, junto a sus hijas Layla y Alicia en la maratón de Londres

Al término de la maratón, que Sylvain Guintoli logró culminar en 3 horas, 47 minutos y 46 segundos, –lejos del tiempo de Sawe o del del etíope Yomif Kejelcha, que también rompió la barrera de las dos horas con un crono de 1 hora 49 minutos y 41 segundos, pero muy meritorio para un ‘runner’ no profesional– el piloto expresó su orgullo: "Tengo el cuerpo destrozado, pero el corazón lleno de amor. Lo di todo en la Maratón de Londres con mis hijas Layla y Alicia”, declaró, explicando a continuación los detalles de la carrera.

“Lo hicimos en memoria de nuestro Luca y por los niños y familias que necesitan ayuda. Y para rematar, batimos el récord no oficial con 3h47. Gracias a todos por el apoyo, los mensajes tan bonitos y por cada donación", ha expresado a través de Instagram.