Según fuentes policiales, además, seis personas fueron propuestas para sanción durante estos incidentes

El partido se resolvió con un 1-1 tras un gol de penalti de cada equipo: el pase a la final se decidirá en Londres

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El partido de Champions League del Atlético de Madrid frente al Arsenal en el Riyadh Air Metropolitano, que se resolvió con un 1-1 tras un gol de penalti de cada equipo, estuvo lamentablemente empañado en los instantes previos al inicio del encuentro por distintos altercados protagonizados por un grupo de aficionados radicales del conjunto colchonero, que en su llegada al estadio, en la Avenida de Arcentales, protagonizaron lanzamientos de objetos y enfrentamientos con las autoridades.

Los agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona, que llegaron a disparar pelotas de goma y a usar gases lacrimógenos, detuvieron en el lugar a un joven de 21 años por desórdenes y llegaron a identificar a otras 19 personas, según fuentes policiales citadas por EFE, las cuales añaden además que seis personas fueron propuestas para sanción durante estos incidentes.

Disturbios y altercados en las afueras del Riyadh Air Metropolitano

Los altercados se produjeron horas antes de que comenzara el partido de ida de semifinales de Champions, una cita clave que levantaba la euforia colchonera ante un nuevo sueño de acercarse a la conquista del prestigioso título europeo. Fue en esos momentos previos, en medio del ambiente festivo que caracteriza los recibimientos de los rojiblancos a su equipo, cuando varios radicales rompieron el cordón policial, lo que motivó varias cargas de los agentes que disuadieron a la masa en la a Avenida de Arcentales, aledaña al recinto.

Cerca de 1.500 efectivos de seguridad y emergencias integraban el dispositivo de seguridad para el partido, del que se preveía la asistencia de cerca de unos 3.500 aficionados ingleses en un estadio que presentó aforo completo de 69.000 asistentes.

En el campo, el 1-1 con tantos desde la pena máxima por parte de Viktor Gyökeres primero, en el 44’ para adelantar a los Gunners, y el de Julián Álvarez después, en el 56’, para firmar el empate, deja todo abierto para el partido de vuelta. Londres decidirá quién pasa a la final de Champions.