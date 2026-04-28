Figura histórica del baloncesto español y miembro del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto desde 2024, ha fallecido a los 81 años

"Deja una huella imborrable que nunca olvidaremos", ha señalado la ACB

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Moncho Monsalve, una de las grandes figuras históricas del baloncesto español y miembro del Hall of Fame de la Federación Española de Baloncesto (FEB) desde 2024, ha muerto a los 81 años.

Ha sido la propia FEB la que ha confirmado la triste noticia a través de las redes sociales, desde donde han recordado la trayectoria del calificado como uno de los pioneros del baloncesto nacional.

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Moncho Monsalve, leyenda del baloncesto español

“Este martes ha fallecido a los 81 años Moncho Monsalve, histórico jugador y entrenador que entró en el Hall of Fame del baloncesto español en la edición de 2024”, ha señalado la Federación Española de Baloncesto en su mensaje, despidiéndose del legendario vallisoletano.

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Nacido en Medina del Campo en 1945, fue uno de los primeros grandes pívots del baloncesto español y desarrolló una destacada etapa como jugador en el Real Madrid, donde conquistó tres Ligas, tres Copas y tres Copas de Europa.

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Durante su trayectoria profesional, además, vistió la camiseta de la selección española en 61 ocasiones y disputó los Europeos de Polonia 1963, URSS 1965 y Finlandia 1967, así como el Mundial de Chile 1966 y los Juegos Mediterráneos de 1963 y 1967.

Tras su etapa como jugador, además, dio el salto a los banquillos, dirigiendo a distintos equipos como el FC Barcelona, el CB Zaragoza, el CB Murcia, el OAR Ferrol, el Oximesa Granada o el Cantabria Lobos, además de desarrollar una amplia trayectoria internacional al frente de las selecciones de Marruecos, República Dominicana y Brasil.

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No en vano, esta última, impulsando al combinado brasileño logró el oro en el Torneo de las Américas, uno de los grandes éxitos de una carrera como técnico que también dejó huella como formador de entrenadores. De hecho, en 2024 ingresó en el Hall of Fame del baloncesto español en el apartado de entrenadores, en reconocimiento a una trayectoria de décadas vinculada al crecimiento y desarrollo de este deporte.

Moncho Monsalve “triunfó como entrenador y sentó cátedra en los banquillos”

Tras su muerte, también la ACB, la Asociación de Clubes de Baloncesto, ha lamentado su muerte a través de sus redes sociales: “Nos ha dejado Moncho Monsalve a los 81 años. Leyenda de nuestro baloncesto, triunfó como jugador y sentó cátedra en los banquillos y como formador de entrenadores", han apuntado, antes de despedirse: “Deja una huella imborrable que nunca olvidaremos. Descansa en paz, Moncho".

También el Real Madrid ha querido recordar a su exjugador en un comunicado en el que la entidad, su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva "lamentan profundamente el fallecimiento de Moncho Monsalve, una de las grandes leyendas del Real Madrid y del baloncesto español".

"Moncho Monsalve defendió la camiseta del Real Madrid durante 4 temporadas, desde 1963 hasta 1967. En todo ese tiempo, ganó 9 títulos: 3 Copas de Europa, 3 Ligas y 3 Copas de España. Fue internacional con España en 61 ocasiones y logró la medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo de 1963. Después de terminar su carrera como jugador, tuvo una destacada trayectoria como entrenador de clubes y de selecciones nacionales. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos. Moncho Monsalve ha fallecido a los 81 años de edad. Descanse en paz", escriben en su mensaje.